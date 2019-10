Messiho dres? Nechceme být za šašky, řekl Coufal. Nechám si ho já, rozhodl Trpišovský

Obránce Slavie Vladimír Coufal bude ve středu ve třetím kole fotbalové Ligy mistrů proti Barceloně čelit věhlasnému útočnému triu Antoine Griezmann, Luis Suaréz a Lionel Messi.

Právě o dres hvězdného Argentince bude po utkání mezi domácími hráči největší boj. Podle Coufala se slávisté musí domluvit předem, kdo si ho vezme, aby nebyli za šašky. Trenér Jindřich Trpišovský zavtipkoval, že si ho nechá on, aby se hráči nehádali.

"Nechceme z toho dělat kovbojku, že ho po zápase bude nahánět šest lidí a budeme prosit o dres. To určitě ne. Zatím žádnou dohodu nemáme. Určitě se rozumně domluvíme, abychom nebyli za šašky," prohlásil Coufal.

Souboj s Barcelonou bere jako svátek. "Když jsem začal fotbal vnímat, tak jsem začal vnímat Ligu mistrů, Barcelonu, ty hráče, kteří tady zítra vyběhnou. Na to se nejde netěšit. Pro všechny tady je to obrovský svátek a doufám, že to pro nás dopadne přijatelně a odneseme si z toho pěkné vzpomínky," uvedl sedmadvacetiletý hráč.

Před utkáním v něm převládá nadšení nad nervozitou. "Pořád se na to těším, jsou to nejlepší hráči na světě. Tenkrát v kabině to byla euforie, protože jsme se poprvé dostal do Ligy mistrů a nalosovali nám takovou skupinu s tak úžasnými hráči. Teď to poznáváme na vlastní kůži," lebedil si Coufal.

"Na každý zápas se nesmírně těšíme, stejně jako celý klub, celá republika, celá fotbalová veřejnost, hlavně fanoušci v Edenu. Budeme se těšit i na další zápasy a budeme chtít udělat body," konstatoval reprezentační bek.

Coufala, který hraje napravo, možná čekají souboje s Griezmannem, jenž v posledním ligovém zápase v Eibaru nastoupil nalevo. "Je to mistr světa, k tomu není třeba víc dodávat. Fantastický hráč, nevím kolik za něho přesně Barcelona dala, ale jsou to šílené částky. Každý souboj s takovým hráčem mě může někam posunout a čím víc jich bude, tím líp," prohlásil Coufal o osmadvacetiletém Francouzovi, jehož Barcelona získala v létě z Atlétika Madrid za 120 milionů eur (přes tři miliardy korun).

Duel s Barcelonou nechtěl označit za největší v kariéře. "Zápasy, o kterých se to dá říct, se kupí. Minulou sezonu to byla Sevilla, Chelsea, Brazílie. Teď Anglie, Dortmund, Inter, Barcelona. Nevím, který zápas mám řadit nejvýš. Jsou to všechno nádherné zápasy. Kvůli takovým zápasům se hraje. Řadím nejvýš zápasy s těmi soupeři, které jsem porazil, takže zatím skoro žádný," vtipkoval Coufal.

Vyjádřil se i k současné bouřlivé situaci v Katalánsku. "Sleduju, co se tam děje. Vnímám, že chtějí samostatný stát, ale nevím, jestli si uvědomují, a nechci jít úplně do detailů, co to všechno znamená a co to obnáší. Je těžké hodnotit politickou situaci tam, nepokoje, rabování, násilí," řekl Coufal.

"Je to škoda pro celý region, protože Barcelona je krásné město a krásná turistická oblast, a tohle škodí. Nevím, jestli si v Katalánsku úplně uvědomují, o co stojí," uvedl hráč Slavie, kterou odveta v Barceloně čeká za dva týdny.