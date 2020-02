Manchester City v závěru otočil šlágr s Realem, Juventus podlehl na stadionu Lyonu

Fotbalisté Manchesteru City v úvodním osmifinále Ligy mistrů zvítězili na hřišti Realu Madrid 2:1 díky obratu mezi 78. a 83. minutou.

Anglickému týmu k premiérové soutěžní výhře nad "Bílým baletem" výrazně pomohl Kevin De Bruyne proměněnou penaltou a asistencí.

Po opatrném úvodu diváci v Madridu viděli první velkou šanci ve 20. minutě. Hostující Gabriel Jesus se uvolnil v šestnáctce, ale zblízka nepropálil brankáře Courtoise.

Jeho protějšek Ederson zase zneškodnil Benzemovu hlavičku. Krátce před pauzou Real zachránil záložník Casemiro a na brankové čáře zastavil tečovanou střelu Jesuse.

Hráči City začali lépe i druhý poločas. Mahriz nejprve zamířil vedle a další střelu mu vyrazil Courtois. Pak však hosté udělali chybu v rozehrávce a Real v 60. minutě z protiútoku otevřel skóre. Vinícius Júnior vybídnul volného Isca, který nezaváhal.

Manchesterský tým srovnal v 78. minutě. De Bruyne nacentroval do pokutového území, Jesus přetlačil bránícího Ramose a hlavičkou překonal Courtoise. Domácí marně reklamovali, že brazilský útočník kapitána Realu nedovoleně přistrčil.

Už za pět minut "Citizens" otočili skóre. Carvajal podrazil střídajícího Sterlinga a nařízenou penaltu suverénně proměnil De Bruyne. Zmar Realu ještě v 86. minutě podtrhnul Ramos. Ten za faul na unikajícího Jesuse dostal červenou kartu a přijde o odvetu.

Jeden z aspirantů na celkový triumf Juventus Turín nečekaně prohrál v Lyonu 0:1. Francouzský celek, který naposled postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů v roce 2010, od začátku soupeře přehrával. Ekambi ještě hlavičkoval do břevna, ale ve 31. minutě po Aouarově akci už otevřel skóre Tousart pohotovou střelou do horního růžku.

Hosté v čele s hvězdným kanonýrem Ronaldem se v ofenzivě trápili a za celé utkání pouze jednou vystřelili na branku. Po změně stran několik šancí zahodil náhradník Higuaín, a když v 87. minutě dostal míč do domácí sítě Dybala, gól neplatil kvůli ofsajdu. Juventus v pohárech podlehl francouzskému soupeři poprvé po osmi zápasech.

Odvety jsou na programu v úterý 17. března.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů:

Real Madrid - Manchester City 1:2 (0:0)

Branky: 61. Isco - 78. Gabriel Jesus, 83. De Bruyne z pen. Rozhodčí: Orsato - Manganelli, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Valverde, Modrič - B. Mendy. ČK: 86. Ramos (Real). Diváci: 75.615.

Real: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, F. Mendy - Modrič (84. Lucas Vázquez), Casemiro, Valverde - Isco (84. Jovič), Benzema, Vinícius Júnior (75. Bale). Trenér: Zidane.

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte (33. Fernandinho), B. Mendy - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Gabriel Jesus, B. Silva (73. Sterling). Trenér: Guardiola.

Olympique Lyon - Juventus Turín 1:0 (1:0)

Branka: 31. Tousart. Rozhodčí: Gil Manzano - Barbero, Nevado - Martínez Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Marcelo, Cornet (oba Lyon). Diváci: 57.335.

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois (78. Tete), Bruno Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81. Andersen) - Ekambi (66. Terrier), Dembélé. Trenér: Garcia.

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Bentancur, Pjanič (61. Ramsey), Rabiot (78. Bernardeschi) - Cuadrado (70. Higuaín), Dybala, Ronaldo. Trenér: Sarri.