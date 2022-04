Bizarní oslava na skříňce, tanec na stole. Jsme jako Asterix a Obelix, zářil kouč

Za malé město plné velkých fotbalistů označil trenér Unai Emery Villarreal, jehož fotbalový tým překvapivě vyřadil ve čtvrtfinále Ligy mistrů šestinásobného šampiona Bayern Mnichov.

Kapitán Villarrealu Raul Albiol slaví v Mnichově postup přes Real Madrid do semifinále Ligy mistrů | Foto: Reuters

Padesátiletý kouč, jenž vloni se "Žlutou ponorkou" triumfoval v Evropské lize, uspěl po domácím vítězství 1:0 i v odvetě na hřišti bavorského soupeře, kde díky brance Samuela Chukwuezeho z 88. minuty remizoval 1:1. Momentálně až sedmý tým španělské ligy si zahraje semifinále milionářské soutěže podruhé v historii.

"Ty pocity jsou nepřekonatelné. Byl to velký zápas, ale už v prvním duelu jsme ukázali, jak dokážeme odpovědět. Naše obrana byla perfektní. Abyste něčeho dosáhli, musíte dělat důležité věci a porážet favority," rozplýval se Emery.

Bývalý trenér Valencie, Sevilly, Paris St. Germain nebo Arsenalu oslavil postupem stylově svůj padesátý duel v Lize mistrů. Villarreal byl sice na hřišti Bayernu pod tlakem a prohrával od 52. minuty po trefě Roberta Lewandowského, v závěru ale udeřil střídající Chukwueze. Nigerijský záložník byl na hřišti čtyři minuty a po jediné střele svého týmu na bránu rozhodl o postupu.

"V prvním zápase jsme udělali chybu, že jsme nevyhráli o víc gólů. Nyní udělali chybu oni, že nás nedorazili, a my to využili. Tenhle tým dokázal něco velkého," lebedil si útočník Gerard Moreno.

Villarreal se probojoval do semifinále LM poprvé od roku 2006. Tehdy vypadl až s Arsenalem. Během aktuální sezony za sebou španělský tým nechal ve skupině Atalantu Bergamo, v osmifinále vyřadil Juventus Turín a nyní zdolal dalšího giganta.

Média upozornila na kontrast mezi zhruba padesátitisícovým Villarrealem v porovnání s Mnichovem (1,5 milionu obyvatel), na jehož stadion s kapacitou 70 tisíc lidí by se s přehledem všichni obyvatelé španělského přístavního města vešli. A list Mundo Deportivo o úspěchu informoval titulkem: Atomová ponorka.

"Naše město je malé, ale jsou v něm velcí hráči. Jsme malý klub z vesnice, jako byli Asterix a Obelix," pomohl si Emery populárními pohádkovými postavami. "Máme však velmi solidní a stabilní projekt a už jsme v minulosti semifinále hráli. V tomhle zápase jsme nechtěli zanechat milý dojem, chtěli jsme postoupit dál," doplnil kouč.

Senzační úspěch hráči také náležitě oslavili hned v kabině mnichovské Allianz Areny. Středopolař Etienne Capoue tancoval při vítězném popěvku na stole, jeho spoluhráč Giovani Lo Celso dokonce křepčil v bizarní poloze skrčený pod stropem na skříňce…

¡¡𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀!!



¿A quién le gustaría estar de fiesta en este vestuario 🙋‍♂️?#UCL pic.twitter.com/lrFTabg6IN — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 12, 2022

V semifinále narazí Villarreal na lepšího z dvojice Liverpool - Benfica Lisabon. "Myslím, že už v osmifinále s Juventusem jsme získali hodně sebedůvěry. V semifinále budeme dál bojovat o svou šanci. Liverpool je velký tým a Benfica také. Bude to skvělý souboj," dodal Emery.

Podle trenéra Bayernu Juliana Nagelsmanna rozhodlo vyřazení z Ligy mistrů Villarrealem o tom, že sezonu nebude možné považovat za úspěšnou. A moc na tom nezmění ani případný zisk desátého titulu za sebou v domácí soutěži.

"Vypadli jsme už z Německého poháru a teď jsme venku i z Ligy mistrů. Nemyslím, že by něco takového bylo pro Bayern dost dobré. Naším minimálním cílem bylo semifinále a to se nám nepodařilo. Beru to jako jednu ze svých tří nejhorších porážek v kariéře," posteskl si čtyřicetiletý kouč.

Bayern měl střeleckou převahu 24:4, v procentuálním držení míče předčil soupeře v poměru 65:35. "Je to tak, že jsme to utkání ztratili. Myslím, že jste na našem výkonu mohli vidět nasazení a dobrou taktiku. Hráli jsme úplně jinak než v prvním utkání," líčil Nagelsmann.

"Věděli jsme, že dovedou bránit, ale chyběl nám druhý gól. Tlačili jsme a většinu zápasu dominovali. Teď už na tom ale nezáleží, protože jsme vypadli," doplnil.

Bayern vypadl ve čtvrtfinále Ligy mistrů podruhé za sebou, vloni nestačil na Paris St. Germain. V roce 2020 soutěž vyhrál.

"Ano, vypadli jsme ve čtvrtfinále, ale proto nezačneme v Bayernu hned plakat. Příští rok máme další šanci a znovu zaútočíme," slíbil generální ředitel klubu Oliver Kahn.

"Je to zklamání, že jsme na konci inkasovali, protože jsme mohli klidně vést 2:0. Velkou šanci měl například Thomas Müller. Myslím ale, že tým nelze z ničeho vinit. Odvedl všechno, co mohl, a těžko si představit větší vůli a nasazení," dodal Kahn.

Nagelsmann, bývalý trenér Lipska nebo Hoffenheimu, v prvním roce na lavičce Bayernu zaútočí pouze na domácí titul. Pět kol před koncem vede Bayern o devět bodů před Borussií Dortmund.

"Hodnocení sezony od médií se nebojím. Jsou horší věci. S týmem si o tomhle zápase promluvím později. Nejdřív je důležité nechat některé dojmy slehnout," konstatoval Nagelsmann.