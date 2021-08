Maďarský přemožitel Slavie se do Ligy mistrů nepodívá, do skupiny jdou Young Boys

Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr už není členem ČSSD. Uvedl to server Seznam Zprávy. V červnu Švagr neuhradil pravidelný roční členský příspěvek. Zdůvodnil to tím, že SSHR by neměla být pod jakýmkoli politickým vlivem. Členem sociální demokracie byl Švagr už v době, kdy před více než sedmi lety do čela správy rezerv nastoupil.

"Úřad by neměl být pod politickým vlivem, naopak je třeba, aby byl brán odborně. Bavil jsem se o tom s několika hejtmany, kteří to viděli podobně. Nakonec jsem se rozhodl, že se oprostím od stranické knížky a nadále budu působit v roli odborného šéfa bez jakéhokoliv politického směřování," řekl Švagr serveru Seznam Zprávy. Uvedl, že se v sociální demokracii nepodílel na politickém dění. "Byl jsem řadový člen, nemohl jsem coby vysoce postavený státní úředník uvádět ani své politické názory," uvedl.