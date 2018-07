Liga mistrů: Pekhartova Beer Ševa dostala pět branek, prohrála i Basilej

před 2 hodinami

Praha - Klubům českých fotbalistů se v dnešních zápasech 2. předkola Ligy mistrů nedařilo. Hapoel Beer Ševa s Tomášem Pekhartem na lavičce prohrál 0:5 na hřišti Dinama Záhřeb a v odvetě bude jen těžko odvracet vyřazení. Prohrála i Basilej, která s Markem Suchým v obraně nestačila na PAOK Soluň 1:2.

Izraelskému mistrovi v minulé sezoně unikl postup do hlavní fáze Ligy mistrů až ve 4. předkole a o jediný gól, tentokrát je na pokraji vyřazení už o dvě kola dříve. Dinamo se doma už do poločasu dostalo do dvougólového vedení, po změně stran přidal dvě branky Ademi a výhru potvrdil bývalý hráč Liverpoolu Hodžič.

V prekérní situaci byla i Basilej, když prohrávala už o dvě branky na půdě PAOKu. Nejprve Caňas střelou z dálky překonal nástupce Tomáše Vaclíka v brance švýcarského celku Omlina a deset minut před koncem zvýšil Prijovič, dvě minuty nato ale dal pro Basilej velmi důležitý gól Ajeti. Suchý strávil s kapitánskou páskou na hřišti celé utkání.

Úvodní zápasy 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Astana - Midtjylland 2:1 (1:0)

Branky: 31. a 90.+4 Kleinheisler - 51. Wikheim.

Kluž - Malmö 0:1 (0:1)

Branka: 45. Strandberg.

PAOK Soluň - Basilej 2:1 (1:0)

Branky: 32. Caňas, 80. Prijovič - 82. Ajeti.

Dinamo Záhřeb - Hapoel Beerševa 5:0 (2:0)

Branky: 51. a 62. Ademi, 22. Hajrovič, 28. Orsič, 82. Hodžič.

Škendija Tetovo - Šeriff Tiraspol 1:0 (1:0)

Branky: 24. Ibraimi.

CZ Bělehrad - Süduva Marijampole 3:0 (2:0)

Branky: 35. a 58. Radonjič, 23. Ebecilio.

Legia Varšava - Trnava 0:2 (0:1)

Branky: 16. Grendel, 90.+3 Vlasko.