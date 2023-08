Kodaň kvůli světlicím na Spartě zaplatí pokutu a bude v Polsku bez fanoušků

Do Prahy přijede izraelský premiér Netanjahu, bude jednat s Fialou

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přiletí v říjnu s částí svého kabinetu do Prahy kvůli obnovenému společnému jednání vlád obou zemí. Uvedl to server Seznam Zprávy, kterému to sdělila nastupující…

Přečíst zprávu