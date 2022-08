Souboj Plzně s Tiraspolem nemá favorita, Kalvach chce do odvety dobrý výsledek

Podle plzeňského fotbalisty Lukáše Kalvacha nemá úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s Tiraspolem favorita. Z Kišiněva, kde Šeriff hraje domácí zápasy, si chce reprezentační záložník odvézt co nejlepší výsledek do odvety.

"Nemyslím si, že by tady byl úplně favorit. Věřím, že máme kvalitu na to to zvládnout. I když samozřejmě soupeř je velice silný. Musíme se připravit tak, abychom zítra podali co nejlepší výkon a udělali si dobrý výsledek do odvety," řekl Kalvach na tiskové konferenci.

Úřadující čeští šampioni v předchozí fázi kvalifikace Ligy mistrů vyřadili Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma. Tiraspol má za sebou už dvě předkola. Proti Mostaru i Mariboru po úvodních bezbrankových remízách v Moldavsku pokaždé zvítězil 1:0.

"Mají dobré individuality, na to si musíme dát pozor. Určitě budeme muset každý hrát zodpovědně a poctivě zezadu, tak jak jsme hráli předkolo předtím. Chceme je pak potrápit dozadu. Myslím, že budou mít místa, kde bychom se mohli prosadit," uvažoval Kalvach.

Je rád, že Viktoria začíná venku a domácí odvetu 3. předkola sehraje až příští úterý. "Malá výhoda to možná asi je. Kdyby se nám tady povedlo uhrát nějaký dobrý výsledek, tak věřím, že doma jsme silní a můžeme to dotáhnout k postupu," konstatoval sedmadvacetiletý středopolař.

Svěřenci trenéra Michala Bílka v sobotu rozpačitě vstoupili do nové ligové sezony a v Teplicích zachránili remízu 2:2. "Určitě první půle by se neměla opakovat, to nebyl dobrý výkon. Zase z druhého poločasu si můžeme vzít jenom to dobré. Takový výkon musíme předvést, abychom tady měli šanci zítra uspět," prohlásil Kalvach.

Šeriff hraje v azylu v Kišiněvě na stadionu Zimbru, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

"Nějak to vnímáme, ale taková je situace a s tím já nebo my nic neuděláme. Soustředíme se jenom na zítřejší zápas, abychom ho zvládli," mínil Kalvach. "Úplně neřešíme, že tady nejsou doma. Pořád jde o soupeře, a ne o stadion," dodal olomoucký odchovanec.

Plzeňští si postupem přes Helsinky zajistili účast ve skupině Evropské konferenční ligy a návrat do hlavní fáze pohárů po tříleté absenci. Kdyby Viktoria zvládla i dvojzápas s Tiraspolem, bude mít zaručené místo ve skupině Evropské ligy.

"Je to samozřejmě příjemnější, že máme skupinu na podzim jistou. Ale samozřejmě chceme jít co nejdál. Je to malá výhoda, že můžeme hrát uvolněně, ale chceme určitě postoupit," dodal Kalvach.