Jurásek nenapravil hororový úvod Benficy. Union se střídajícím Králem okradl Neapol

Střídající záložník Alex Král pomohl fotbalistům Unionu Berlín k remíze 1:1 na hřišti Neapole a k prvnímu bodu v Lize mistrů. Ani ve čtvrtém zápase skupinové fáze neuspěla Benfica Lisabon s dalším českým reprezentantem Davidem Juráskem. Portugalský celek prohrál 1:3 v San Sebastianu. Zbývajících šest utkání dnešního programu má výkop ve 21:00.

Union po 12 soutěžních utkáních utnul sérii porážek, naposledy bodoval 26. srpna v německé lize proti Darmstadtu (4:1). Neapol sice poslal do vedení v 39. minutě Politano, krátce po změně stran ale vyrovnal po brejku Fofana. Union skóroval po pěti soutěžních utkáních a 561 minutách hry, navzdory zisku premiérového bodu v Lize mistrů v klubové historii ale ztratil šanci na jedno ze dvou postupových míst ve skupině C.

Do play off neprojde ani Benfica, která dnes v 21. minutě prohrávala už 0:3. Postupně se trefili Merino, Oyarzabal a Barrenetxea, a to ještě Méndez neproměnil penaltu. Za nepříznivého stavu vystřídal Jurásek v 31. minutě Florentina, lisabonský celek už ale dokázal po pauze jen snížit zásluhou Rafy Silvy.

San Sebastian slaví domácí výhru v Lize mistrů po 20 letech a ve skupině D zvítězil potřetí za sebou. Baskové mohou už dnes postoupit do osmifinále, pokud Inter Milán zvítězí v Salcburku.

Fotbalová Liga mistrů - 4. kolo:

Skupina C:

Neapol - Union Berlín 1:1 (1:0)

Branky: 39. Politano - 52. Fofana. Rozhodčí: Ruperti (Niz.).

21:00 Real Madrid - Braga.

Tabulka:

1. Real Madrid 3 3 0 0 6:3 9 2. Neapol 4 2 1 1 6:5 7 3. Braga 3 1 0 2 5:6 3 4. Union Berlín 4 0 1 3 3:6 1

Skupina D:

San Sebastian - Benfica Lisabon 3:1 (3:0)

Branky: 6. Merino, 11. Oyarzabal, 21. Barrenetxea - 49. Rafa Silva. Rozhodčí: Taylor (Angl.).

21:00 Salcburk - Inter Milán.

Tabulka:

1. San Sebastian 4 3 1 0 7:2 10 2. Inter Milán 3 2 1 0 4:2 7 3. Salcburk 3 1 0 2 3:4 3 4. Benfica Lisabon 4 0 0 4 1:7 0

Skupina A:

21:00 Bayern Mnichov - Galatasaray Istanbul, FC Kodaň - Manchester United.

Skupina B:

21:00 Arsenal - FC Sevilla, PSV Eindhoven - Lens.