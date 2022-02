Chelsea porazila Lille a vykročila ke čtvrtfinále LM, Juventus neudržel vedení

Ve věku 76 let zemřel hudebník Gary Brooker, který přes 50 let vedl proslulou britskou skupinu Procol Harum. Informovala o tom v úterý stanice BBC s odkazem na prohlášení kapely a hudebního vydavatelství, které se zpěvákem spolupracovalo. Kapelu na konci 60. let proslavila skladba A Whiter Shade of Pale, která je považována za jeden z nejprodávanějších singlů v dějinách britské hudby.

Brooker podle stanice BBC zemřel o víkendu ve svém domě. Hudebník trpěl rakovinou. "Osvětlil každou místnost, kam vstoupil, a jeho vlídnost k mnohojazyčné rodině fanoušků byla legendární," uvedli Brookerovi kolegové z kapely. Ti také ocenili jeho "žíravý důvtip", "občasnou tvrdohlavou výstřednost", integritu a osobnost.

Brooker, jenž se narodil ve východním Londýně, zformoval svou první kapelu ve 14 letech. V roce 1966 pak založil skupinu Procol Harum, která následující rok vydala skladbu A Whiter Shade of Pale, kterou BBC označuje za "hymnu zamilovaného léta". S deseti miliony prodaných kopií se jednalo o jednu z nejúspěšnějších skladeb v dějinách britské hudby.