Bizarní penalta po zakopnutí Sterlinga patrně urychlí projekt videa v Lize mistrů

před 1 hodinou

Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje v Lize mistrů nasazení videorozhodčích už pro jarní vyřazovací boje. Původní plán byl přitom zavádět video až od příští sezony. Možnost urychlení projektu oznámil v úterý prezident UEFA Aleksander Čeferin na konferenci v Bruselu. Rozhodnout by se o tom mělo 3. prosince na zasedání výkonného výboru UEFA v Dublinu.

Video se používalo v létě na mistrovství světa a v této sezoně ho využívá už několik lig po celém světě včetně české nejvyšší soutěže. UEFA se však jeho zavedení do svých soutěží dlouho bránila. V září oznámila, že ho využije od sezony 2019/20, ale nakonec to může být dříve. "Do týdne očekávám zprávu rozhodčích a uvidíme, kdy to zavedeme. Určitě nejpozději od srpna," řekl Čeferin.

Proces by mohly urychlit nedávné kontroverzní výroky sudích. Například v utkání Manchesteru City se Šachtarem Doněck nařídil Viktor Kassai penaltu poté, co přehlédl, že Raheem Sterling upadl ve vápně sám, když zakopl o trávník.