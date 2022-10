Bída Leverkusenu trvá. Nedal penaltu, Schickův gól neplatil a nakonec dostal trojku

Fotbalový Leverkusen si připsal další neúspěch. Bayer prohrál v Lize mistrů doma 0:3 s FC Porto poté, co za stavu 0:1 nedal penaltu a gól českého reprezentanta Patrika Schicka neplatil kvůli ofsajdu.

Zápas v BayAreně měl částečně podobný průběh jako vzájemný střet před týdnem v Portugalsku. Opět se trefil záložník Galeno, tentokrát už v 6. minutě, a Bayer znovu neproměnil v prvním poločase pokutový kop.

Schick tentokrát v 16. minutě přenechal míč Demirbayovi, kterého ale stejně jako českého útočníka vychytal gólman Costa. Portugalský reprezentant zneškodnil za poslední dva roky šest z devíti penalt, kterým čelil.

Na druhé straně naopak po změně stran dvakrát uspěl z penalt Taremi. Ještě v první půli mohl srovnat Schick, když zády usměrnil do sítě míč, jenže VAR odhalil, že v době střely stál v ofsajdu.

Český kanonýr odehrál za poražené celý zápas, jeho krajan Adam Hložek nastoupil v 69. minutě.

Fotbalisté Interu Milán remizovali 3:3 na hřišti Barcelony a jsou blízko postupu z "plzeňské" skupiny C do play off. Domácí potřebovali Interu oplatit porážku z minulého týdne a první poločas díky Dembélého gólu ovládli.

Barella s Martínezem sice po přestávce skóre otočili, v 82. minutě však srovnal Lewandowski. Na jeho trefu ovšem odpověděl v 89. minutě Gosens, ale ani to ještě nebylo všechno.

Strhující utkání gólově uzavřel v nastavení znovu Lewandowski, jenž je s pěti zásahy společně s Haalandem z Manchesteru City a Salahem z Liverpoolu v čele tabulky střelců.

V hektickém závěru dostal červenou kartu kouč Interu Inzaghi, který tak nejspíš bude svému týmu chybět v dalším zápase s Plzní. "Nerazzurri" ale bod uhájili a udrželi tříbodový náskok i lepší vzájemná utkání s Barcelonou. Postup za suverénním Bayernem mohou stvrdit už výhrou v dalším kole proti Západočechům.

Jistý postup kromě Manchesteru City, Realu Madrid a Bayernu Mnichov mají také Neapol a Bruggy.

Neapol navázala na vysoké vítězství 6:1 z Amsterdamu, Ajax porazila doma 4:2 a udržela si stoprocentní bilanci. Už ve 4. minutě zakončil hlavou pohlednou kombinaci Lozano a po čtvrthodině přidal čtvrtou trefu v soutěži Raspadori. Dvaadvacetiletý útočník skóroval jako třetí Ital ve svých úvodních třech startech v Lize mistrů.

Po pauze snížil hlavou Klaassen, v 62. minutě ale vrátil domácím dvougólový náskok z penalty Kvaracchelija. Bergwijn v závěru z pokutového kopu ještě znovu dotáhl Ajax na dostřel, skóre ale uzavřel po velké chybě kapitána Blinda střídající Osimhen.

Neapol má se 17 brankami suverénně nejlepší ofenzivu v soutěži. Ajax inkasoval v posledních třech soutěžních zápasech dvanáctkrát, což se mu naposledy stalo před 58 lety.

Ajax ztrácí šest bodů na druhý Liverpool, který otočil duel na hřišti Rangers. Při vysokém vítězství byl se dvěma góly a asistencí dlouho hlavní postavou útočník Firmino, bleskovým hattrickem ho ale zastínil střídající Salah, jemuž na všechny branky přihrál další střídající útočník Jota. První trefu egyptského kanonýra ze 76. minuty a tu poslední dělilo šest minut a 12 vteřin.

Bruggy dohrávaly závěr bezgólového zápasu s Atlétikem Madrid bez vyloučeného Sowaha a poprvé ztratily body, stále ale neinkasovaly. Outsider skupiny B se stal druhým belgickým týmem, který prošel do osmifinále.

Do čela skupiny D se posunul Tottenham výhrou 3:2 nad Frankfurtem. Dvakrát se prosadil Son Hung-min. O bod zpět za "Kohouty" jsou Marseille se Sportingem Lisabon, který dnes podlehl francouzským vicemistrům 0:2.

Fotbalová Liga mistrů - 4. kolo:

Skupina A:

Neapol - Ajax Amsterdam 4:2 (2:0)

Branky: 4. Lozano, 16. Raspadori, 62. Kvaracchelija, 90. Osimhen - 49. Klaassen, 83. Bergwijn. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).

FC Rangers - Liverpool 1:7 (1:1)

Branky: 17. Arfield - 76., 80. a 81. Salah, 24. a 55. Firmino, 66. Núňez, 87. Elliott. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).

1. Neapol 4 4 0 0 17:4 12 2. Liverpool 4 3 0 1 12:6 9 3. Ajax Amsterodam 4 1 0 3 8:12 3 4. Rangers 4 0 0 4 1:16 0

Skupina B:

Atlético Madrid - FC Bruggy 0:0

Rozhodčí: Makkelie (Niz.). ČK: 82. Sowah (Bruggy).

Bayer Leverkusen - FC Porto 0:3 (0:1)

Branka: 53. z pen. a 64. z pen. Taremi, 6. Galeno. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

1. Bruggy 4 3 1 0 7:0 10 2. FC Porto 4 2 0 2 6:6 6 3. Atlético Madrid 4 1 1 2 2:5 4 4. Leverkusen 4 1 0 3 2:6 3

Skupina C:

Viktoria Plzeň - Bayern Mnichov 2:4 (0:4)

Branky: 62. Vlkanova, 75. Kliment - 25. a 35. Goretzka, 10. Mané, 14. Müller. Rozhodčí: Frankowski (Pol.).

FC Barcelona - Inter Milán 3:3 (1:0)

Branka: 40. Dembélé, 82. a 90.+2 Lewandowski - 50. Barella, 63. Martínez, 89. Gosens. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 13:2 12 2. Inter Milán 4 2 1 1 6:5 7 3. FC Barcelona 4 1 1 2 8:7 4 4. Plzeň 4 0 0 4 3:16 0

Skupina D:

Tottenham - Eintracht Frankfurt 3:2 (3:1)

Branky: 20. a 36. Son Hung-min, 28. Kane z pen. - 14. Kamada, 87. Alidou. Rozhodčí: Cerro Grande (Šp.). ČK: 60. Tuta (Frankfurt).

Sporting Lisabon - Olympique Marseille 0:2 (0:2)

Branky: 20. Guendouzi z pen., 32. Sánchez. Rozhodčí: Hernández (Šp.). ČK: 19. Esgaio, 61. Goncalves (oba Sporting).