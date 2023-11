Benfica přišla i kvůli chybě sudího o tříbrankový náskok. Arsenal nasázel šest gólů

Fotbalisté Benfiky remizovali v 5. kole skupin Ligy mistrů s Interem Milán 3:3, přestože po prvním poločase vedli 3:0. O náskok přišel tým českého obránce Davida Juráska, jenž zůstal jen na lavičce, i kvůli chybě rozhodčího. Arsenal už do přestávky nasázel Lensu pět gólů, po změně stran přidal ještě jeden. Právě "Kanonýři" a také Eindhoven si dnes zajistili postup do osmifinále.

Benfica získala ve skupině D první bod, po úvodním poločase to ale vypadalo na premiérové vítězství. Po hattricku Joaa Mária vedl lisabonský celek nad Interem 3:0, po změně stran ale o náskok přišel.

Na 3:3 vyrovnal italský tým z penalty po chybě lotyšského rozhodčího Andrise Treimanise. Ten nepochopitelně neodpískal evidentní faul Alexise Sáncheze na domácího Joaa Nevese těsně před pokutovým územím Interu, po rychlém brejku naopak nařídil desítku na druhé straně.

Slabý sudí v závěru vyloučil Benfice Antonia Silvu, po svém dalším chybném verdiktu ukázal za protesty domácímu kouči Rogeru Schmidtovi žlutou kartu.

Finalista minulého ročníku Inter sahal i po dokonalém obratu, portugalskému týmu však pomohla tyč.

Arsenal úvodní vzájemný zápas v Lensu překvapivě prohrál, v odvetě ale nedal francouzskému soupeři šanci. "Kanonýři" nasázeli čtyři branky mezi 13. a 27. minutou, postupně se trefili Havertz, Jesus, Saka a Martinelli.

Ještě před pauzou přidal pátý zásah kapitán Ödegaard a Arsenal se stal prvním klubem, za který se prosadilo pět různých střelců v úvodním dějství zápasu Ligy mistrů. V 86. minutě uzavřel skóre z penalty Jorginho.

Lens se v posledním kole utká o třetí místo a postup alespoň do play off Evropské ligy se Sevillou. Andaluský klub nezvládl závěr duelu s PSV, do něhož s průměrem 32 let a 19 dní nastoupil v nejstarší základní sestavě v historii soutěže.

V 24. minutě poslal Sevillu do vedení stoper Ramos, jehož trefa po standardní situaci znamenala gól číslo 10.000 v Lize mistrů. V soutěži skóroval pošestnácté a je nejlepším střelcem mezi obránci společně s krajanem Piquém a Brazilcem Robertem Carlosem.

Po změně stran zvýšil Nasírí, v 66. minutě se ale nechal vyloučit Ocampos a PSV skóre otočil. Na Saibariho snížení navázala v 81. minutě Gudeljova vlastní branka a obrat dokonal v nastavení hlavou Pepi.

Vedení znovu neudržel ani Manchester United. Na hřišti Galatasaraye Istanbul po gólech Garnacha a Fernandese stejně jako v minulém kole v Kodani (3:4) brzy vedl o dvě branky.

Po půlhodině snížil po zaváhání brankáře Onany z přímého kopu Zijach, v 55. minutě však "Rudí ďáblové" znovu odskočili zásluhou McTominaye.

V 62. minutě Zijach z takřka totožného přímého kopu znovu překvapil Onanu, jenž si srazil centrovaný míč sám do sítě, a o devět minut později srovnal Aktürkoglu.

Fernandes pak ještě trefil tyč, strhnout vítězství na svou stranu mohli ale z několika nadějných situací i Turci.

Ve druhém zápase jistý vítěz skupiny A Bayern přišel o stoprocentní bilanci a v Mnichově hrál bez branek s Kodaní. United tak mohou dosáhnout na postup už jen v případě vítězství v posledním kole nad Bayernem a remízy v duelu Kodaň - Galatasaray.

Ve skupině C si Real zajistil první místo triumfem 4:2 nad Neapolí. Přestřelku rozhodl v 84. minutě při svém debutu v milionářské soutěži devatenáctiletý Argentinec Paz.

Neapoli stačí v posledním kole bod z domácího duelu s Bragou, která navzdory hodinovému oslabení po Niakatého červené kartě uhrála s Unionem alespoň bod. V 51. minutě odpověděl na Gosensovu trefu Djaló. Předposlední tým německé ligy nevyhrál při debutu trenéra Bjelici 16. soutěžní utkání v řadě.

Před posledním kolem skupinové fáze je jistých 12 ze 16 účastníků osmifinále. O zbývajících čtyřech se rozhodne za dva týdny. Do play off prošly také Manchester City, Lipsko, Real Madrid, Bayern Mnichov, Inter Milán, San Sebastian, Atlético Madrid, Barcelona, Dortmund a Lazio Řím.

Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:

Skupina A:

Galatasaray Istanbul - Manchester United 3:3 (1:2)

Branky: 29. a 62. Zijach, 71. Aktürkoglu - 11. Garnacho, 18. Fernandes, 55. McTominay. Rozhodčí: Sánchez (Šp.).

Bayern Mnichov - FC Kodaň 0:0

Rozhodčí: Frappartová (Fr.).

1. Bayern Mnichov 5 4 1 0 11:6 13 2. FC Kodaň 5 1 2 2 7:8 5 3. Galatasaray 5 1 2 2 10:12 5 4. Manchester United 5 1 1 3 12:14 4

Skupina B:

FC Sevilla - PSV Eindhoven 2:3 (1:0)

Branky: 24. Ramos, 47. Nasírí - 68. Saibari, 81. vlastní Gudelj, 90.+2 Pepi. ČK: 66. Ocampos (Sevilla). Rozhodčí: Massa (It.).

Arsenal - Lens 6:0 (5:0)

Branky: 13. Havertz, 21. Jesus, 23. Saka, 28. Martinelli, 45.+1 Ödegaard, 86. Jorginho z pen. Rozhodčí: Dias (Portug.).

1. Arsenal 5 4 0 1 15:3 12 2. PSV Eindhoven 5 2 2 1 7:9 8 3. Lens 5 1 2 2 4:10 5 4. FC Sevilla 5 0 2 3 6:10 2

Skupina C:

Real Madrid - Neapol 4:2 (2:1)

Branky: 11. Rodrygo, 21. Bellingham, 84. Paz, 90.+4 Joselu - 9. Simeone, 47. Anguissa. Rozhodčí: Letexier (Fr.).

Braga - Union Berlín 1:1 (0:1)

Branky: 51. Djaló - 42. Gosens. ČK: 31. Niakaté (Braga). Rozhodčí: Turpin (Fr.).

1. Real Madrid 5 5 0 0 13:5 15 2. Neapol 5 2 1 2 8:9 7 3. Braga 5 1 1 3 6:10 4 4. Union Berlín 5 0 2 3 4:7 2

Skupina D:

Benfica Lisabon - Inter Milán 3:3 (3:0)

Branky: 5., 13. a 34. Joao Mário - 51. Arnautovič, 58. Frattesi, 72. Sánchez z pen. ČK: 86. Silva (Benfica). Rozhodčí: Treimanis (Lot.).

San Sebastian - Salcburk 0:0

Rozhodčí: Balakin (Ukr.).