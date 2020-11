Jedenáct zápasů v Lize mistrů, 14 gólů. Teď se Haaland chystá na Bayern

Pouhých 11 zápasů v Lize mistrů stačilo norskému fotbalistovi Erlingu Haalandovi na to, aby vstřelil 14 gólů. Dvacetiletý útočník Dortmundu ve středečním duelu na hřišti Brugg skóroval dvakrát a přispěl tak k výhře 3:0, díky čemuž se Borussia v tabulce skupiny F posunula na první místo.

Haaland si po zápase, do nějž na posledních pět minut v dresu Brugg nastoupil český útočník Michael Krmenčík, pochvaloval, že to na belgické týmy umí. Loni ještě v dresu Salcburku vstřelil Genku ve dvou zápasech Ligy mistrů čtyři góly.

"Je pravda, že mi belgické týmy vyhovují, asi jsem na ně specialista. Byl to pro nás skvělý večer, rozhodli jsme do poločasu, máme tři důležité body," poukázal útočník Dortmundu podle agentury DPA na fakt, že po gólu Thorgana Hazarda ve 14. minutě se sám dvakrát trefil během následujících 20 minut.

Po přestupu do Dortmundu letos v lednu tak v 28. zápase zaznamenal už 26. gól. V tomto ročníku Ligy mistrů se prosadil už počtvrté, skóroval jak v duelu s Laziem Řím (1:3), tak s Petrohradem (2:0). Minimálně jednou se trefil proti všem soupeřům, s nimiž v milionářské soutěži hrál. V únoru v osmifinále proti PSG, loni na podzim v dresu Salcburku proti Liverpoolu, Neapoli i Genku.

"Oproti těm předchozím byly ty dnešní góly (proti Bruggám) snadné, dával jsem je skoro do prázdné branky. Ten první jsem tam musel dorazit natřikrát, při tom druhém musím poděkovat Thomasovi (Meunierovi), že mě před brankou našel. Kéž by to tak snadno šlo i v sobotu proti Bayernu," poukázal Haaland na nadcházející šlágr vedoucích týmů německé ligy.