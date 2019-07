Liberec získal ze Slavie Chaluše a Kuchtu

před 11 minutami

Fotbalisty Liberce posílí stoper reprezentační jednadvacítky Matěj Chaluš. Severočeši dolaďují podmínky jeho přestupu z pražské Slavie. Z mistrovského klubu přišel do Slovanu na roční hostování bez opce útočník Jan Kuchta. Liberec o tom informoval na twitteru.

Chaluš v lize debutoval za Příbram v 17 letech. V roce 2017 přestoupil do Slavie, která jej poslala na hostování do Mladé Boleslavi. Za ní nastupoval do letošního února, než znovu odešel do Příbrami. V létě se zapojil do přípravy Slavie, ale v nabité konkurence ligového mistra neměl prakticky šanci se prosadit.

"Já tam byl teď jen chvilku. Asi to bylo spíš nereálné se tam prosadit, bylo to bez šance. Slávistická kapitola je teď uzavřená a chci se prosadit v Liberci," řekl novinářům Chaluš.

Za dva roky, co patřil Slavii, neodehrál Chaluš za červenobílé ani jeden soutěžní zápas. "Je to hodně těžké. Ještě když se podívám na svůj post, tak na něm je tam asi největší konkurence. Jestli to mrzí? Nedá se nic dělat," konstatoval reprezentant do 21 let.

"Odejít ze Slavie je těžké i vzhledem k tomu, že celá moje rodina jsou slávisti. Ale co se dá dělat. Myslím, že pro mě je to určitě takhle lepší, Liberec je pro mě v Čechách jedna z nejlepších variant. Vždy to byl hodně dobrý soupeř, nevím, jestli jsem vůbec někdy Liberec porazil. Vždy se pohybuje nahoře, je to pro mě hodně krok vpřed," dodal.

Hlavně je rád, že do Liberce přestoupí. "Chtěl jsem se někde ustálit. Někde, kde vím, že budu kmenovým hráčem týmu. Vím, jak to v Čechách chodí, je lepší být hráčem napevno, než furt někde chodit po hostováních a řešit co a jak," uvedl Chaluš.

Z mládežnických reprezentací se zná s novým libereckým trenérem Pavlem Hoftychem. "Takže nebylo potřeba mě nějak přesvědčovat, vím, jaký je to trenér. Jsem rád, že ho znám jako trenéra," řekl Chaluš, který začínal v mládeži s fotbalem ve Spartě, i když rodina fandí Slavii. "Je to zvláštní. Bydleli jsme kousek od Letné, takže mě šoupli na Spartu," doplnil s úsměvem.

Kuchta strávil jarní část uplynulé sezony v Teplicích, za které dal tři ligové branky. V klubu měl hostovat ze Slavie ještě rok, ale Teplice jej předčasně vrátily do Edenu.

Předtím Kuchta působil ve Slovácku a ligu hrával i za Bohemians 1905. Za Slavii si připsal jediný start. Na kontě má 44 zápasů v nejvyšší soutěži a sedm branek. Všechny vstřelil v uplynulé sezoně.