Kúdela jako rocková hvězda. V Jakartě ho už na letišti přivítaly davy fanoušků

Česká republika podala k vrchnímu soudu v Londýně podnět ke zrušení soudního nálezu, podle něhož má stát zaplatit 15,5 miliardy korun společnosti Diag Human kvůli údajnému pochybení ministerstva zdravotnictví při zadávání zakázek na zpracovatele krevní plazmy. Rozsudek by mohl padnout za šest až devět měsíců. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl advokát Jan Kalvoda, který firmu Diag Human zastupuje.

"Ano, je potvrzeno, že Česká republika podala podnět ke zrušení nálezu. Odůvodnění následovalo dnes," uvedl Kalvoda. Dodal, že odůvodnění zatím nestihl přečíst, takže důvody státu nezná. Zmínil, že to může být námitka proti tribunálu, poukázání na procesní pochybení, nebo na rozpor s veřejným pořádkem. Advokát řekl, že podle statistik projednávání případů u londýnského vrchního soudu trvá do vydání rozsudku šest až devět měsíců.

Kauza začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, z níž se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar Novo Nordisku sdělil, že výběrové řízení nevyhrála, protože se spojila s podezřelou firmou Conneco. Její nástupkyně Diag Human pak požaduje od roku 1995 odškodné za ušlý zisk. Kauza se řešila v arbitrážích.

Nyní soudní tribunál uznal, že Česko porušilo dohodu o ochraně investic, a to dopisem tehdejšího ministra zdravotnictví. Ten měl neoprávněně zasáhnout do obchodního vztahu společnosti Conneco (předchůdce Diag Human SE) s dánskou společností Novo Nordisk. Na výsledek upozornil v polovině června server HlídacíPes. Ministerstvo financí pak uvedlo, že Česko by mělo zaplatit firmě Čechošvýcara Josefa Šťávy 15,5 miliardy korun. Z toho 8,3 miliardy korun je částka přiznaná v roce 2008 v předchozí obchodní arbitráži a 7,2 miliardy korun tvoří úroky k 19. květnu.

Podle Kalvody společnost Diag Human opakovaně státu nabídla zahájení jednání a zastavení úroků z prodlení, odpověď ale nedostala. "V tuto chvíli měla ČR na stole podobný návrh… Nešlo úplně o to, o kolik méně, protože ty doby už jsou pryč. Ale rozhodně se to týkalo zastavení úročení, které není nepodstatné," řekl Kalvoda. Denní úrok činí 1,3 milionu korun.

Nález je zatím neveřejný. Kalvoda podotkl, že díky podání podnětu a řízení u londýnského vrchního soudu se zveřejní.