Nedělní útok na katolický kostel svatého Františka v nigerijském městě Owo má podle nové bilance 40 obětí. Jednašedesát přeživších se stále léčí v okolních nemocnicích. Nigerijské úřady z útoku podezřívají teroristickou skupinu Islámský stát v provincii Západní Afrika (ISWAP), napsala agentura Reuters.

V neděli dopoledne bylo v kostele v Owu 127 lidí ve chvíli, kdy dovnitř vtrhli ozbrojenci a výbušninami a střelnými zbraněmi zabili celkem 40 lidí včetně několika dětí. Předchozí zprávy hovořily o 22 mrtvých.

"Zabíjeli jen pro potěšení," řekl v úterý BBC kostelní sborista John Nwovu, kterého při výbuchu na začátku asi půlhodinového útoku zavalily trosky stropu. Společně s několika dalšími "v tichosti snášel tíhu trosek", zatímco útočníci zabíjeli lidi schovávající se pod kostelními lavicemi.

Jiný sborista popsal, že "pochybuje, že se z toho šoku někdy vzpamatuje". "Co jsem viděl, se mnou zůstane do konce života," řekl. Při útoku byl postřelený do nohy a léčí se v nemocnici.