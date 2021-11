Křetínský není první. Miliardář z Československa Maxwell už vlastnil Derby County

Český podnikatel Daniel Křetínský koupil 27 procent akcií londýnského klubu West Ham United. Není prvním občanem středoevropského státu, který pojal úmysl vlastnit vyhlášený klub z kolébky fotbalu. Československý rodák Robert Maxwell vlastnil Derby County a chtěl koupit kultovní Manchester United.

Jeho původní jméno Abraham Leib Hoch, později užíval Ján Ludvík Hoch, skoro nikomu nic neřekne, do světa byznysu, mediální sféry i fotbalu vstoupil jako Robert Maxwell. Narodil se 10. června 1923 ve Slatinských Dolech na Podkarpatské Rusi, která tehdy patřila Československu, dnes je jeho rodiště část ukrajinské obce Solotvina.

Měl rusínsko-židovské kořeny a ovládal několik jazyků. Jidiš jako mateřštinu, v židovské škole se naučil hebrejsky, ve státní (obecné) česky a mluvil rovněž maďarsky a rumunsky. Všechny tyto jazyky uměl a používal i v pozdějším věku. Když v březnu 1939 obsadil Podkarpatskou Rus nacistický spojenec Maďarsko, uprchl do exilu.

Ve Francii se stal vojákem československého sboru a začal používat jméno Ivan du Maurier. Po její porážce a evakuaci československé zahraniční armády přešel do britské armády, se kterou vítězně prošel (včetně vylodění spojenců v Normandii) do Hamburku v hodnosti kapitána. Byl vyznamenán za statečnost britským Válečným křížem, který mu v lednu roku 1945 osobně předal generál Montgomery. Během války několikrát změnil jméno, představoval se jako Leslie Jones a nakonec Ian Robert Maxwell.

Po válce se vrhnul na byznys, stal se světovým tiskovým magnátem, vlastnil mnoho titulů (mj. londýnský Daily Mirror, newyorský Daily News) a nakladatelství, také letecké společnosti od USA po Japonsko. Sám se rovněž věnoval psaní, byl novinářem i spisovatelem.

A zajímal se o fotbal. Stal se předsedou Oxford United, v roce 1984 se pokusil koupit jeden z nejslavnějších klubů světa Manchester United, ale tehdejší majitel Martin Edwards jeho nabídku odmítl. O tři roky později československý rodák, jenž v tomto období navštěvoval Prahu a přijal ho i prezident socialistického státu Gustáv Husák, koupil Derby County, mistra anglické ligy 1971/1972 a 1974/1975.

Pro obnovení zašlé slávy se Maxwell zahleděl i do původní vlasti, v srpnu 1988 příslib angažmá v Derby County a vyřízení všech formalit stálo za nelegálním odchodem slávistických hvězd a reprezentantů ČSSR Luboše Kubíka a Iva Knoflíčka.

Opustili přípravu Slavie Praha ve Spolkové republice Německo, jelikož neměli pasy, nedostali se do Anglie hned, pobývali ve Španělsku. Když jim Maxwell obstaral bolivijské dokumenty, konečně přeletěli kanál La Manche. "Když jsme přistáli v Londýně na Heathrow, přivítal nás a hezkou češtinou se nás ptal, zda nepotřebujeme něco pro rodinu. Já zíral jak blázen," překvapil krajan Iva Knoflíčka, který tehdy jeho příběh neznal.

Následovala tisková konference se dvěma budoucími posilami Derby County. "Pan Maxwell tam byl, ale česky vůbec nepromluvil, všechno probíhalo v angličtině," sděluje Luboš Kubík. "Nevěděl jsem, že umí česky a pochází z Podkarpatské Rusi," přiznává.

Jeho tiskové impérium však poznali. "Pozval nás do budovy Daily Mirror, měla asi deset pater. Maxwell přistával na střeše soukromým vrtulníkem, tím létal i na stadion," prozrazuje Knoflíček. "Dneska je to u miliardářů normální, ale tehdy to bylo něco," zdůrazňuje účastník mistrovství světa 1990 v Itálii.



Legalizovat pobyt československých emigrantů se nepodařilo, hrát za Derby County nemohli. Maxwell zemřel přirozenou smrtí na své jachtě v květnu 1990 poblíž Kanárských ostrovů. Československý rodák, který vlastnil klub anglické nejvyšší soutěže. "Derby v té době ale nepatřilo ke špičce ligy, stejně jako nyní West Ham, třebaže nyní prožívá dobré období," obrací Kubík pozornost k současnosti a posuzuje aktivity Daniela Křetínského.

Ty však vzbudily v zahraničí velkou odezvu. Prostor odkupu 27 procent akcií českým podnikatelem věnovaly prestižní televizní stanice anglická Sky Sport News i specializovaný německý sportovní kanál.