Těžká rána pro West Ham. Souček a spol. přišli do konce sezony o klíčového stopera

Obránce West Hamu Angelo Ogbonna se musí podrobit operaci pravého kolena, které si poranil před dvěma týdny v duelu s Liverpoolem. Oznámil to dnes trenér David Moyes, podle něhož není pravděpodobné, že by se bývalý italský reprezentant vrátil do hry ještě v této sezoně.

Třiatřicetiletý stoper, klíčová postava obranné řady, má poškozený přední zkřížený vaz a podle Moyese půjde na operaci v nejbližších dnech. "Nečekám rychlý návrat. Bude potřebovat čas na zotavenou, který bude muset dodržet, takže myslím, že bude pro Angela těžké, aby se vrátil ještě v této sezoně," řekl Moyes. Zdůraznil, že léčba podobných zranění vyžaduje až devítiměsíční pauzu. Ogbonna v duelu s Liverpoolem střídal už po 22 minutách, původně ale kvůli zranění oka. Později si však spoluhráč českých reprezentantů Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále stěžoval na bolest v koleně. Vyšetření po zápase potvrdilo zranění vazu.