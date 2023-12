Kováč podle médií chce skončit u fotbalistů Pardubic, klub rezignaci odmítl

Trenér fotbalistů Pardubic Radoslav Kováč by po podzimní části sezony mohl u týmu překvapivě skončit. Jako první o tom informoval web inFotbal.cz. Podle deníku Sport nabídl sám čtyřiačtyřicetiletý kouč rezignaci kvůli sporům o budoucnosti asistenta Michala Hampela, vedení klubu ji ale nepřijalo. Tiskový mluvčí východočeského celku Radek Klier ČTK řekl, že klub nyní nebude situaci komentovat.

Podle Sportu vedení rozhodlo, že Hampel po podzimu skončí, s čímž Kováč nesouhlasil. Celý trenérský tým působí v Pardubicích od loňského září a v srpnu prodloužil smlouvu do června 2025.

Kováč jako hlavní kouč převzal funkci po dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný.

Pro mistra Evropy do 21 let z roku 2002 to je druhé angažmá v nejvyšší soutěži, v letech 2020 a 2021 vedl Opavu, se kterou sestoupil. Bývalý reprezentant dovedl Východočechy v minulé sezoně přes baráž k záchraně, v aktuální sezoně patří týmu 13. místo.

Pardubice by byly pátým prvoligovým klubem, který v ligovém ročníku změní trenéra. Na konci podzimní části skončili v Českých Budějovicích postupně Marek Nikl i Tomáš Zápotočný, v říjnu po Pavlu Vrbovi převzal Zlín Bronislav Červenka.

Už v září v Hradci Králové vystřídal Jozefa Webera na lavičce Václav Kotal a v Karviné po odvolaném Tomáši Hejduškovi nastoupil Juraj Jarábek.