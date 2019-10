Klopp si stěžoval na videorozhodčího. Nehrajeme basketbal, opáčil mu Solskjaer

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp si po nedělní remíze 1:1 s Manchesterem United stěžoval na videorozhodčího.

Vedoucí tým anglické ligy poprvé v sezoně ztratil body a podle německého kouče k tomu přispěla i chyba sudího, který před úvodním gólem domácích neodpískal faul.

United se na Old Trafford dostali do vedení ve 36. minutě díky zásahu Marcuse Rashforda, podle Kloppa však brance předcházel jasný faul na Divocka Origiho. "Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že asistent u videa gól odvolá," citovala Kloppa agentura Reuters.

Podle pravidel může asistent u videa změnit verdikt rozhodčího na hřišti pouze v případě, pokud jde o zjevnou chybu. A to se Kloppovi nelíbí. "Podle mě je to problém a měl by se řešit. Rozhodčí nechal hru běžet, protože věděl, že má k dispozici video. Ale podle videa o jasnou chybu nešlo. To nedává smysl," uvedl Klopp.

"Nejsem naštvaný. Jsem přesvědčený, že kdyby neměl k dispozici video, tak by Martin Atkinson (rozhodčí) ten faul odpískal. Ale takhle to nechal být," prohlásil kouč Liverpoolu, kterému alespoň bod za remízu zachránil pět minut před koncem Adam Lallana. Vítěz Ligy mistrů tak vede tabulku Premier League s náskokem šesti bodů před Manchesterem City.

Trenér United Ole Gunnad Solskjaer měl na akci předcházející vedoucí brance domácích jiný názor. "Faul to nebyl ani náhodou, nehrajeme basketbal. Myslím, že rozhodčí to zvládl dobře. Nebyl to jeden z těch přehnaně opatrných sudích, co kouskují hru. Nechal hru plynout a byl z toho pořádný fotbal se skluzy," uvedl.