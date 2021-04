Jeho drzá klička obletěla svět. Ale gól Arsenalu jsem nedal, lituje Šenkeřík

Blikající hvězdičkou slávistického týmu, který se v ročníku 2007/2008 utkal v Lize mistrů s Arsenalem, byl útočník Zdeněk Šenkeřík. Současná Slavia je podle něj mnohem dál a je dokonce přesvědčen, že může celou Evropskou ligu vyhrát.

Když francouzský obránce Gael Clichy losoval čtvrtfinále Evropské ligy, také jste přál Slavii, aby dostala Arsenal FC?

Přiznávám, že jsem přímý přenos nesledoval, tak jsem ani hned nevěděl, že soupeře tahal Clichy, který byl zrovna na hřišti u našeho debaklu 0:7. Slávisté si přáli znovu se podívat na Britské ostrovy, tak jsem jim fandil, ať jim to vyjde. Ať dostanou nejatraktivnějšího soupeře, když ho chtějí. Asi o trošku slavnější je Manchester United, ale Arsenal byl také skvělý. V této fázi soutěže je to už skoro jedno, slabé týmy tam nejsou. Je pikantní, že Slavia po třinácti letech znovu bojuje s Arsenalem, i když okolnosti jsou dost jiné.

Když jste se dozvěděl, že losoval Clichy, vzpomněl jste si na něj?

Nejen na něj, v Arsenalu bylo hodně výborných fotbalistů. Celá obrana, kterou jsem jako útočník poznal. Bacary Sagna, Kolo Touré, William Gallas. S Tourém jsem si i stačil vyměnit po prvním utkání dres. Z domácího zápasu v Edenu žádný nemám.

Výsledek 0:7 v Londýně je brán jako ostuda, doma 0:0 úspěch. Chápete to stejně?

Po tom debaklu to úspěch rozhodně byl. My ve skupině Ligy mistrů rozhodně favority nebyli, těmi byly Arsenal a FC Sevilla. S rumunskou Steauou Bukurešť jsme se prali o třetí místo a postup do Poháru UEFA, což se nám podařilo. Víc v našich možnostech tehdy nebylo. Nyní je Slavia úplně jinde. I když se s ní pořád nepočítá, myslím si, že je schopná pohár vyhrát.

Defenzivní typ Tomáš Holeš má proti Arsenalu gólový zápis, klasický útočník Zdeněk Šenkeřík ovšem ne. Přitom jste k tomu neměl daleko. Vzpomínáte?

Máte pravdu, že jsem doma zahodil nějaké šance, nedávno jsem viděl znovu záběry. Pořád mě hodně mrzí ze 75. minuty, kdy jsem šel sám na Aluminiu a nepodařilo se mi ho přehodit. V té chvíli se mi honilo hlavou tolik myšlenek, že jsem to nevyřešil dobře. A byly i jiné šance. Rána levačkou, mou slabší nohou, zpoza vápna, pak mě Gallas štrejchnul ve vápně a rozhodčí nepískl penaltu. O to víc si cením dvou gólů, které jsem vstřelil v zápasech se Steauou Bukurešť.

Nyní by však Slavii bezbranková remíza k senzačnímu postupu stačila. Má pozici výhodnější?

Má, ale nemůže s tím kalkulovat, hrát na 0:0. To je strašně ošemetné. Sám jsem to zažil při dalším pokusu proniknout do Ligy mistrů s moldavským Šeriffem Tiraspol, kdy jsme drželi v odvetě jednobrankové vedení, dostali vyrovnávací gól v 90. minutě a bylo po všem. Slávisté nesmí jít do zápasu s tím, že jim stačí hrát bez gólů a ani nevěřím, že jim takovou taktiku trenér Trpišovský naordinuje. Nemá se čeho bát, když se postaví Arsenalu čelem, tak na to má.

Řekl jste, že současná Slavia může celou soutěž vyhrát. Skutečně si to myslíte, nebo z vás mluví víc bývalý hráč a fanoušek?

Celou dobu neustále potvrzuje, že na to skutečně má. Mužstvo buduje už několik let, neustále se zlepšuje a posouvá dál. I když odcházejí hráči, od svého náročného stylu neopouští. Bylo by zajímavé, jak by to vypadalo, kdyby se hrálo s diváky. Sice by byli pod větším tlakem, ale při úspěchu by jim narostlo sebevědomí ještě víc.

Jak by dopadlo střetnutí vašeho týmu se současným?

Budu skromný. Když se podívám, jak jsme na tom byli my běžecky, tak bychom lepší rozhodně nebyli. Nebudu tvrdit, že jsme kondici neměli, nebo něco ošidili, to ne, to by pod trenérem Karlem Jarolímem ani nešlo. Ale když vidím dnešní hráče, jak šlapou devadesát minut a ještě je tam herní kvalita, tak my na takové výši nebyli. My na Arsenal jeli se strachem, abychom nedostali dardu, a nakonec ji stejně dostali. Dnes se hráči nemusí bát nikoho, mají v hlavách.

Kdo se vám líbí z útočníků?

Kuchta je velmi pracovitý hráč a podává dobré výkony. Přitom to měl těžké, naskočit do tak těžkých zápasů. Střelecky se prosazoval Sima, měl období, kdy nešel zastavit. Teď z toho trochu vypadl. V derby ukázal, že pořád má co nabídnout Standa Tecl. Všichni jsou připraveni nastoupit a něco předvést. A to nemluvím jen o útočnících. Derby skvěle zvládl například stoper Kačaraba. Výborně to do sebe zapadá, jako domino, přitom to není náhoda nebo shoda okolností.

Takže jste před odvetou optimista?

Já klukům věřím. Vycházím z toho, co vidím, jejich výsledky nejsou pouze štěstí nebo náhoda. Je to kvalita. Jsem opravdu přesvědčen, že můžou dojít hodně daleko. Také se mi líbí, s jakou pokorou přistupují k zápasům. Trenér Arsenalu prohlásil, že jede na Slavii vyhrát, nic jiného si nepřipouští. Pořád je patrné, že se se Slavií nějak nepočítá. Dostává tak své svěřence pod tlak, podle mého dělá velkou chybu. Z toho se dá vycházet, je to pro Slavii výhoda.

Fanoušci vzpomínají na vaši kličku, nazvěme ji šenkeříkovku. Odkážou něco do kroniky líbivosti i vaši následovníci?

Rád jsem zkoušel různé kulišárny, já to nazýval lumpárny. Bavilo mě to. Hrozně jsem si věřil, sebevědomí je základ, pak si dovolíte ledacos. Dneska ho mají taky. Slavia předvádí atletický fotbal, ale je tam i technika, najdou se krásné věci. Takže se možná něco ujme. Podle mého nejlepší časy Slavii teprve čekají a máme se na co těšit.

Jste ve spojení s někým ze Slavie?

Už nikoho kromě Standy Vlčka v mužstvu neznám, léta utíkají. Občas si zavoláme, to je všechno, není to však nijak intenzivní. O to víc všem fandím a přeju postup. Až do finále.