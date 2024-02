Jeden rok a konec. Tuchel opustí lavičku fotbalistů Bayernu už v létě

Trenér Thomas Tuchel v létě odejde z fotbalového Bayernu Mnichov, kterému se v poslední době pod jeho vedením nedaří. Klub dnes oznámil, že se s padesátiletým koučem dohodl na předčasném ukončení spolupráce.

Bývalý kouč Dortmundu, Paris St. Germain či Chelsea přišel do Bayernu loni jako nástupce Juliana Nagelsmanna a podepsal smlouvu na dva roky. Skončí však už po jedné sezoně.

"Naším cílem je jít v příští sezoně jiným směrem s novým trenérem," uvedl generální ředitel Bayernu Jan-Christian Dreesen v klubovém prohlášení. "Do té doby by měl každý pracovat na maximum, abychom dopadli co nejlépe v Lize mistrů a bundeslize. Zvlášť v tomto ohledu apeluji na mužstvo," dodal šéf bavorského velkoklubu, který ovládl uplynulých deset ročníků domácí soutěže.

V pořadí 33. německý titul se však po nedávných nezdarech Bayernu hodně vzdálil. Tuchelovi svěřenci prohráli poslední tři soutěžní zápasy. V německé lize podlehli vedoucímu Leverkusenu a Bochumi a jejich ztráta na druhém místě tabulky narostla na osm bodů. Neuspěli ani v úvodním osmifinále Ligy mistrů na hřišti Lazia, s kterým v Římě prohráli 0:1.

Šanci na první nápravu budou mít fotbalisté Bayernu v sobotním ligovém utkání proti pátému Lipsku.