Otec legendy dostal dvacet let za zneužití dívek. Shnij za katrem, vzkazuje mu rodina

před 2 hodinami

Měl dlouhou a zářivou kariéru v Premier League, v rodině ale řeší obrovský problém. Otec fotbalové hvězdy byl odsouzen na dvacet let za znásilnění a zneužívání nezletilých dívek.

Totožnost slavného fotbalisty není zveřejněna ze zákonných důvodů, nicméně britská média zdůrazňují, že nejde o žádného tuctového hráče, ale o fotbalovou legendu s bohatou kariérou.

Její otec se měl sexuálních útoků dopustit v průběhu 70. a 80. let, kdy pracoval jako dělník v Surrey kousek od Londýna. Do vězení půjde za znásilnění dvou nezletilých dívek, přičemž jednu z nich měl zneužívat od jejích šesti let až do dospělosti.

"Dá se předpokládat, že obtěžoval i další děti. Je to monstrum," prohlásil šokovaně jeden z jeho příbuzných.

Vše vyplavalo na povrch před dvěma lety, kdy se jedna z dívek rozhodla vše oznámit na policii. Zvrhlík putoval do vazby a včera si konečně vyslechl rozsudek. Vzhledem k tomu, že příští rok završí osmdesátku, se už s největší pravděpodobností z vězení nedostane.

"Zničil tolik životů… Rodina je tímto utrpením velmi otřesena. Ale alespoň dostal, co si zaslouží a bude hnít za mřížemi," dodal člověk blízký mužovu okolí.

Otec fotbalové legendy přitom být potrestán už daleko dřív, jedna z jeho obětí se vypravila na policii již před třiceti lety. Jenže muži v uniformě jí poslali domů: dívence nikdo nevěřil.