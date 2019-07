"Vaše láska jediná je výplatní hodina." Bratislavský Slovan znovu rozzuřil fanoušky

před 2 hodinami

Pískot, nadávky, nespokojenost. Bratislavský Slovan si po historické ostudě v kvalifikaci Ligy mistrů nevylepšil dojem ani ve 2. předkole Evropské ligy. Neznámý kosovský celek KF Feronikeli doma porazil nuzně 2:1, a to ještě jen díky gólu z nafilmované penalty, a opět čelil bouři fanoušků.

"Vaše láska jediná je výplatní hodina," spustili příznivci Slovanu pozměněný hromový chorál. V originále totiž jejich píseň zní: "Naše láska jediná belasá je rodina." Novou verzi navíc uvedly pokřiky "Nehrajete nic" a "Hrajete jako mátohy".

Podívejte se na přetextovaný chorál fanoušků Slovanu:

Jenže "belasí", jak se Slovanu přezdívá, jim opravdu vůbec nedělají radost. Trenér Ján Kozák mladší přiznal, že se reakcím fanoušků vlastně ani nediví. "Nasazení, chuť zabojovat za klub… Hráči mají k dispozici všechno, jejich práce je odevzdat na hřišti maximum. A zdá se mi, že to se neděje," dal příznivcům zapravdu Kozák, který vedl mužstvo místo Vladimíra Radenkoviče, jenž stejně jako dva hráči Slovanu vyslyšel přání srbské vlády a utkání proti kosovskému celku se nezúčastnil.

"Jsem rozladěný, protože i když jsem trenér, tak si řadu věcí pamatuju ze své hráčské kariéry, a některé mi vadí. Co se děje na hřišti, co probíhá v kabině…" naznačil Kozák problémy uvnitř mužstva.

Jak už se stává zvykem, nastoupil i do střetnutí s Feronikeli v základní sestavě slovenského šampiona jediný Slovák, brankář Dominik Greif. "Není jednoduché poskládat mužstvo, ve kterém je tolik národností. Tým prostě musí mít srdce. Hráči by se měli respektovat. A když to tak není, vypadá to pak na hřišti tak, jako to vypadlo dnes," posteskl si Kozák po těsném vítězství.

Vítězný gól proti kosovskému celku dosáhl Slovinec Andraž Šporar, který proměnil nafilmovanou penaltu a Slovan si přispal alespoň těsné vítězství. Ani to ale neuchránilo fotbalisty bratislavského klubu od pískotu a nadávek fanoušků po závěrečném hvizdu.

"Samozřejmě je to smutné," povzdychl si Dominik Greif, už zmiňovaný jediný Slovák v základní jedenáctce Slovanu. "Fanoušci však mají právo vyjádřit, co si myslí o našem výkonu. Mrzí nás, že je to takhle. Všichni bychom byli rádi, kdybychom dali víc gólů a víc se nám dařilo. A aby byli příznivci spokojení. Nezbývá nám nic jiného, než tvrdě pracovat, aby se to zlepšilo a aby byli opět spokojení všichni fanoušci," dodal.

Dvaadvacetiletý gólman tuší, že k tomu bude dlouhá cesta, nesouhlasí však s tím, že by někdo z kádru nedával do svého úsilí maximum. "Kdyby někdo nechtěl bojovat za Slovan, tak by tu určitě nebyl. Myslím, že se na trávníku snaží každý, ale někdy se vám prostě nedaří," krčila rameny opora Slovanu.

"Občas to nejde jednomu nebo dvěma hráčům, jindy to padne na celý tým, a ať s tím děláte, co chcete, zkrátka to nejde. Najednou na vás padne vlna kritiky a všechno se sesype. Zažívají toi větší kluby, vždyť si tím nedávno prošel i Real Madrid," pomohl si Greif přirovnáním ke španělskému gigantu.

Slovan k tomu všemu musí navíc počítat ještě s tvrdým trestem od UEFA, protože navzdory úpěnlivým výzvám od vedení klubu se fanoušci nevyvarovali politických projevů. Tehelným polem se neslo třeba skandování "UEFA je mafija, Kosovo je Srbija", v hledišti navíc rozvinuli transparent "Kosovo je svätá srbská zem".