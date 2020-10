Jde nám o krk, vědí Slováci. Na gól čekají už 286 minut a hrozí jim sestup

Slovenská fotbalová reprezentace čeká po nedělní prohře 0:1 v Lize národů ve Skotsku na gól už 286 minut. Ve čtvrtečním semifinále kvalifikace o mistrovství Evropy se svěřenci Pavla Hapala rozešli s Irskem i po 120 minutách bez branek. Naposledy se trefili 7. září v Lize národů v Izraeli (1:1) zásluhou gólu Michala Ďuriše ve 14. minutě. V Lize národů jim hrozí sestup o úroveň níž.

Slováci, kteří vystřelili v glasgowském Hampdon Parku na branku Davida Marshalla jen dvakrát, doplatili nejspíš na to, že oproti důležitějšímu duelu s Iry výrazně obměnili sestavu. V základní sestavě zůstali jen kapitán Marek Hamšík a stoper Martin Valjent.

"Zápas se mi hodnotí špatně, když jsme prohráli. Chyběla nám nějaká finální přihrávka, a když už přišla, tak jsme neměli důraz v koncovce. Měli jsme toho vepředu málo, chtěli jsme hrát kolměji dopředu," řekl na tiskové konferenci Hapal.

"Mužstvo jsme proti Irsku obměnili a čekal jsem, že se kluci své šance chytí. Nedokázali jsme se ale vyrovnat s agresivitou Skotů," doplnil český trenér, který se ve středečním domácím duelu s Izraelem bude muset obejít bez distancovaného záložníka Juraje Kucky.

Hapalova slova potvrdil Hamšík. "Abychom vyhráli, na to jsme si vytvořili málo šancí. Naopak jsme inkasovali z jediné jejich střely na bránu po centru od nepokrytého hráče. Přechod dopředu nám dělal problém, chyběla nám kombinace, nedokázali jsme se dostat do koncovky. Potom se nedá skórovat," uvedl slovenský kapitán.

Slováci mají po třech zápasech v Lize národů na kontě jen bod a ve čtyřčlenné skupině s Českem, Izraelem a Skotskem jsou poslední. Místo na na vítězství ve skupině se nyní musí spíš ohlížet na to, aby se udrželi v Lize národů B i pro příští dva roky.

Klíčový pro ně bude středeční duel v Bratislavě s Izraelem, který má v tabulce o bod více. "Musíme si pořádně odpočinout, jde nám o krk, o záchranu. Nechceme sestoupit, věřím proto, že to v zápase s Izraelem zlomíme a vyhrajeme. Věřím našim útočníkům, že tentokrát góly dáme," řekl gólman Dušan Kuciak.

Skotové navázali na zářijovou výhru 2:1 v Olomouci proti Česku a čtvrteční vítězství 1:0 proti Izraeli v semifinále kvalifikace o mistrovství Evropy.

"Byl to dobrý výkon od začátku do konce, celý zápas jsme kontrolovali. Náš systém fungoval dobře, byli jsme solidní v defenzivě a v útoku neustále hrozili," těšilo trenéra Steva Clarka.

Skotové se díky výhře, kterou jim v 54. minutě zařídil Lyndon Dykes, udrželi v čele tabulky o bod před Českem, které vyhrálo 2:1 v Izraeli. Vzájemný duel těchto dvou je na programu ve středu v Hampden Parku.

"Chceme získat ve skupině co nejvíce bodů. Nesmíme se teď dívat na to, co nás čeká za měsíc," poukázal Clarke na fakt, že se Skotové 12. listopadu utkají ve finále kvalifikace o mistrovství Evropy v Bělehradu se Srbskem. Slováci si finále zahrají ve stejném termínu v Belfastu proti Severnímu Irsku.