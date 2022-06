"Jako koncert kvalitního zpěváka". Zápas Španělů proti Čechům byl okamžitě vyprodaný

Trenér španělských fotbalistů Luis Enrique očekává v nedělním utkání skupiny A2 Ligy národů proti českému týmu podobně složitý zápas jako před týdnem při remíze 2:2 v Praze. Trojnásobní mistři Evropy se podle něj musejí v domácí odvetě výrazně zlepšit, a to především v obraně. Těší se na třicetitisícový stadion v Málaze, který se vyprodal během 15 minut.

Španělé před týdnem v Edenu dvakrát prohrávali a remízu zachránili až gólem v 90. minutě.

"Abychom vyhráli, určitě se musíme značně zlepšit. Podle mě je český tým v naprosto skvělém stavu, je to top mužstvo. Zápasy s Čechy jsou vždy náročné, protože hrají jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí. Moc nám to nevyhovovalo. V Praze hráli s velkým nasazením a zaujetím, v dobrém počtu hráčů se poskládali kolem vápna a udělali tam bariéru, kterou jsme těžko překonávali," řekl Enrique na tiskové konferenci v Málaze.

"Musíme určitě zlepšit zejména obranu. Po ztrátě míče nesmíme Čechům umožňovat takové situace, po kterých dali góly v Praze. Když přijdeme o míč, budeme se snažit ho hned získat zpět. Myslím, že ještě budeme mít možnost ukázat, co umíme. Naším cílem je mít hodně šancí a proměnit je v góly," doplnil dvaapadesátiletý trenér.

Také obránce Jordi Alba čeká podobné utkání jako před týdnem. "Budeme chtít začít aktivně. Češi nám v prvním zápase dělali problémy v obraně rychlými brejky, byl to dost komplikovaný zápas. Doufejme, že to zítra dobře dopadne. Koneckonců hrajeme doma, takže po vítězství toužíme více než kdy jindy," uvedl Alba.

Jeho tým ve čtvrtek vyhrál ve Švýcarsku 1:0, poprvé ve skupině zvítězil a na druhém místě tabulky ztrácí dva body na vedoucí Portugalsko. Na český celek mají Španělé po třech z šesti kol k dobru bod.

"Čeká nás poslední zápas nesmírně náročné sezony, zápasů bylo opravdu hodně. Je třeba zakončit sezonu vítězně, abychom si mohli užít dovolenou co nejlépe," poznamenal levý obránce Barcelony.

Španělé se v Málaze představí poprvé od listopadu 2017 a výhry 5:0 v přípravě nad Kostarikou. Tamní klub z přístavního města na samém jihu země, kde se aktuálně pohybují teploty kolem 30 stupňů, se jen těsně udržel v druhé lize.

"Je to, jako když jste už dlouho nebyli na žádném koncertu a do města přijede nějaký dobrý zpěvák. V Andalusii je nadšení pro fotbal obrovské. Když nám federace řekla, že se lístky za 15 minut vyprodaly, ukazuje to, jaké je to fotbalové město," podotkl Enrique.

"Je to milé. Několikrát jsme tu hráli a bylo vidět, jak lidi tady v Andalusii mají fotbal rádi. Panuje tu možná ještě větší nadšení než jinde. Doufám, že lidem poskytneme příjemný zážitek a že to bude kouzelná noc," dodal Alba.