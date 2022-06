Češi překvapili Ronalda. O jeho dres se nestrhla rvačka, Brabec chtěl jen podat ruku

Fotbalový obránce Jakub Brabec po porážce 0:2 v Portugalsku ve třetím utkání skupiny A2 Ligy národů příliš nepřeceňoval, že česká defenziva ubránila Cristiana Ronalda, protože vítězství slavil domácí hvězdný útočník.

Historicky nejlepší reprezentační střelec Ronaldo v Lisabonu rekordní bilanci 117 gólů za národní celek nerozšířil. Sedmatřicetiletý portugalský kapitán se ani nedostal do mnoha šancí.

"Je to výzva, zážitek, Ronaldo je nejlepší hráč na světě. Člověk to na jednu stranu vnímá, na druhou stranu si to nesmí připouštět. Furt jsou situace podobné, akorát proti vám stojí trošku kvalitnější hráč," prohlásil devětadvacetiletý Brabec po utkání.

"Nějaké očekávání tam je. Ale viděl jsem, že na konci už byl trošku vzteklý, že nedal gól. Už trošku hecoval spoluhráče, chtěl se proti nám vytáhnout. Kluci říkali, že se přes nás neprosadil, ale má tři body," stýskal si obránce Arisu Soluň.

Byl rád, že se čeští reprezentanti nepohádali o Ronaldův dres. "Procházel kolem mě na konci a bylo vidět, že se toho bál. Když viděl, že mu chci jenom podat ruku, tak byl překvapený," líčil Brabec.

"Tyhle rvačky o dresy nemám rád. Samozřejmě když je tam nějaký můj velký oblíbenec, tak bych o jeho dres stál. Ale teď to tak nebylo," doplnil.

"Myslím, že jsme se v tomhle posunuli o level výš. Spoustu kluků už proti takovým fotbalistům hrálo, mají zkušenosti z Ligy mistrů. Zase abychom tady nevypadali jako Češi na výletě," oddechl si bývalý zadák Sparty nebo Plzně.

Favorizovaní Portugalci si vytvořili dvoubrankový náskok během pěti minut, v 33. a 38. minutě se trefili Joao Cancelo a Goncalo Guedes. Po změně stran hosté sahali po gólu, ale střídající Václav Jurečka s Adamem Vlkanovou slibné příležitosti zahodili. "Je to velká škoda. Šance tu byly, a kdyby se nám je podařilo trefit, mohli jsme je pozlobit víc," litoval Brabec.

Český tým nenavázal na domácí vítězství 2:1 nad Švýcarskem a remízu 2:2 se Španělskem a ve skupině má čtyři body. Tabulku vede Portugalsko, druhé je s pěti body Španělsko, na jehož hřišti svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v neděli zakončí červnový program. Tabulku uzavírá Švýcarsko bez bodu.

"Já bych to hodnotit nechtěl, uvidíme po tom září. Jsme rádi, že Španělé vyhráli ve Švýcarsku, což je pro nás důležité, když se nám tu nepodařilo uhrát aspoň bod. Koukáme i na tohle, ale soustředíme se na každé utkání," dušoval se Brabec.

"Děláme, co je v našich silách, maká celý mančaft. Jsem rád, že aspoň v těch prvních dvou utkáních nám to přineslo ovoce," uzavřel český stoper.