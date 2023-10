"Češi, buďte na něj hrdí." Jak Coufal opět převezl pochybovače a překonal Rosického

Fotbalový West Ham se zajímavě reformuje, a to i pod konzervativním koučem Davidem Moyesem, který v minulé sezoně jen o fous unikl vyhazovu. Hammers v nové sezoně šlapou a opět v tom mají prsty Češi: Tomáš Souček a Vladimír Coufal. První jmenovaný dal čtyři góly v posledních šesti soutěžních zápasech, druhý sbírá jednu gólovou asistenci za druhou. Loni přitom byli u náročných příznivců na odpis.

Prakticky celou kariéru se Vladimír Coufal potýká se zlými jazyky tvrdícími, že něco nedokáže.

Podle kritiků kdysi neměl ani na českou ligu, při působení v Liberci byl mnohdy vypískán vlastními fanoušky.

Nakonec to svou mimořádnou pracovitostí a houževnatostí dotáhl až do proslulé Premier League.

Ve West Hamu se stal okamžitě nepostradatelným hráčem a přispěl k šestému a sedmému místu Kladivářů ve dvou ročnících po sobě.

V minulé sezoně však kritika na jeho výkony sílila, Coufal i kvůli zraněním přicházel o místo v základu a fanoušci měli za to, že český reprezentant zkrátka narazil na vlastní výkonnostní strop.

A to i přesto, že se nakonec zvedl a přispěl k pražskému triumfu v Evropské konferenční lize.

V aktuální sezoně exslávististický válečník znovu všechny pochybovače převezl.

Svou hru v jednatřiceti letech posunul na novou úroveň a momentálně v Anglii nahání největší hvězdy ve statistice gólových přihrávek.

Branku pro spoluhráče brilantně připravil ve čtyřech po sobě jdoucích kláních a je opět miláčkem fanoušků. Že by ho Thilo Kehrer nebo snad Ben Johnson nyní připravili o místo v sestavě, je takřka nemyslitelné.

3️⃣ games

3️⃣ assists



Coufal delivering from the wing 👏

Vždyť o jednu asistenci víc mají v aktuálním ročníku jen výrazné osobnosti: James Maddison z Tottenhamu, Kieran Tripper z Newcastlu a Pedro Neto z Wolverhamptonu.

"Coufal si jde pro rekordní bilanci Trenta Alexandera-Arnolda," podotkl natěšeně účet West Ham News.

Rekord v počtu asistencí obránce v jedné sezoně anglické ligy, ustanovený rychlíkem z Liverpoolu v roce 2020, činí třináct zářezů.

O víkendu český bek s číslem 5 na zádech nahrál na vyrovnávací gól Mohameda Kuduse v duelu proti Newcastlu. Celkově už mezi anglickou elitou připravil šestnáctou trefu a o jednu asistenci se v historické tabulce posunul před někdejšího playmakera Arsenalu Tomáše Rosického.

Víc jich z Čechů v Premier League mají jen Patrik Berger (29 asistencí) a Vladimír Šmicer (23 asistencí).

"To, jak Vlad vylepšil svou finální přihrávku, je prostě dechberoucí," napsal o víkendu fanouškovský účet Come On You Irons.

Před třemi týdny proti Manchesteru City nadchl Coufal únikem po křídle a dokonalým centrem na rybičkou hlavičkujícího Jamese Warda-Prowse.

Pozorní fanoušci si pak všimli, jak po zápase českého reprezentanta odchytil slovutný kouč Sky Blues Pep Guardiola a dlouze a nadšeně s ním rozmlouval.

Že šlo o slova chvály, pak Coufal potvrdil v rozhovoru pro stanici Canal+ Sport.

Otázka, která nám od minulého víkendu vrtala hlavou. O čem si spolu povídali Pep Guardiola a Vladimír Coufal? 🤔



Díky exkluzivnímu rozhovoru @KHaring75 s pravým obráncem West Hamu známe odpověď! 👀

Na hřišti Liverpoolu potom podobně vyzval Jarroda Bowena, kterému adresoval zpětnou gólovou přihrávku i při vítězství nad Sheffieldem United. Sérii prozatím zakončil v neděli proti Strakám.

Před týdnem Coufal oslavil tři roky od svého příchodu do východního Londýna a jeho vliv na tým je letos ještě výraznější.

"Čas letí, jsem o tři roky starší. Ale jsem spokojený s tím, co jsme za ty tři roky dokázali, tři roky po sobě hrajeme v evropských pohárech, což je úžasné," rozplýval se bek při rozhovoru pro klubovou televizi, který absolvoval po boku krajana Tomáše Součka. Toho se pak redaktor zeptal na Coufalův přínos.

"Od chvíle, co k nám přišel, odvádí pro West Ham obrovskou práci. Zvýšil kvalitu našeho týmu. Já přišel o sedm měsíců dřív, Vláďa už se stal součástí nového West Hamu. Od té doby se nám daří, v Premier League i v Evropě. Myslím si, že v Česku by na něj měli být pořádně hrdí," prohlásil Souček.

Možná narážel i na to, že tomu tak často není. Obě opory West Hamu mají mezi fanoušky českého národního týmu řadu kritiků.

I Souček ovšem na klubové úrovni zažívá skvělé období. V Premier League skóroval ve dvou zápasech po sobě, předtím se prosadil i v Anglickém poháru a Evropské lize.

Po letním stomilionovém prodeji kapitána Declana Rice do Arsenalu má na hřišti zase víc volnosti, navíc může těžit z příchodu fenomenálního exekutora standardních situací Warda-Prowse. V utkání proti Newcastlu hrál Souček v podstatě podhrotovou pozici.

"Tomáš se zase dostal do pokutového území, což od něj chceme. Jsem za něj šťastný, že zase začal dávat góly. Stavíme ho výš než dřív, právě proto, aby se dostával do koncovky," potvrdil Moyes jasný záměr.

Osmadvacetiletý fotbalista díky tomu může zkusit navázat na svou gólově nejpovedenější sezonu v Premier League, v ročníku 2020/2021 se zastavil na deseti gólech. Následující ročník jich dal pět a v minulém se trefil pouze dvakrát.

Ve fanouškovské obci Kladivářů se přitom spekuluje, jak bude Moyes postupem času vytvářet místo v základní sestavě pro ghanského kouzelníka Kuduse.

Super Tom gets our opener 🇨🇿

"Je velkou otázkou, koho manažer posadí. Pravděpodobným kandidátem by byl Tomáš Souček, ale začal sázet góly a v této sezoně je ve výjimečné formě," podotkl server Hammers News.

"Cítím se teď skvěle, cítím se připravený a motivovaný víc než kdy předtím. Doufám, že moje výkony budou nadále takové, nebo dokonce ještě lepší," řekl kapitán národního týmu.

Zda si Coufal se Součkem přivezou formu i na reprezentační sraz, se ukáže už za pár dní. Ve čtvrtek čeká Čechy klíčový duel evropské kvalifikace na půdě Albánie, v neděli pak přivítají doma Faerské ostrovy.