Pískají se penalty za všelijaké ruce, diví se Bičík. Sparta je teď dál než Slavia

"Pískají se penalty za všelijaké ruce, je složité se v tom vyznat. Ale ať se tedy pískají stejně v každém zápase," říká bývalý ligový brankař David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Před derby se odborníci shodovali, že Slavia je na tom v síle mužstva a výstavby hry o trošku dál než Sparta, v derby také byla herně lepší.

Teď bych řekl, že momentálně je na tom o trochu lépe Sparta.

Přivedla nové hráče, ale Slavia má obměnu o trochu větší, což je znát. Potřebuje ještě trochu času.

Až si nováčci zvyknou na systém a náročnost trenéra Jindry Trpišovského, bude Spartu během podzimu dohánět.

Kouč Slavie ostatně upozornil, že odešli tři hráči základní sestavy: David Jurásek, Peter Olayinka a Ondřej Lingr. Všichni nyní hrají Ligu mistrů.

To je ocenění toho, jak se ve Slavii trénuje, jak se s hráči pracuje. Nemíří do druhořadých týmů. Odešla však s nimi opravdu vysoká kvalita, jejich nástupci si musí zvyknout.

Sparta odehrála v Hradci Králové fantastické utkání, i v deseti byla lepší. Hrála velmi chytře, držela míč, nenechala se zatlačit. Nastoupila po velmi těžkém střetnutí v Seville, klobouk dolů, jak to zvládla.

Dva krásné góly vstřelil Adam Karabec, uklidil to náramně. Přitom v Seville nevyužil na konci utkání jasnou šanci na vyrovnání. Já ho zažil ještě jako spoluhráče, nikdy nebyl žádný velký hlavičkář, ale tohle se musí dávat.

V Hradci ukázal, jak je pro mužstvo platný. A vyzdvihovat nádhernou Kuchtovu trefu je skoro zbytečné.

Nedivím se však, že trenér domácích Václav Kotal, kterého také dobře znám ještě z aktivní kariéry, byl zklamaný. Je extrémně náročný na sebe i na své svěřence.

Hrajete větší část utkání proti deseti, předpokládáte, že si vytvoříte tlak, soupeř zaleze a bude jen bránit. Ale Hradec pořádně Spartu ani nezmáčkl. Chápu jeho zklamání, ovšem musím připomenout obrovskou sílu Sparty, která si to uhlídala.

Slavia v Liberci prohrávala už po deseti minutách o dva góly. Pro mnohé naprosto nevysvětlitelné. Přepnutí z Evropské ligy do domácí je vždycky složité, navíc nešťastné Douděrovo vyjádření, jak bude soupeř betonovat, domácí jenom nažhavilo.

Měli skvělý nástup do utkání. Viděl jsem velký rozdíl v dynamice, Slavii trvalo, než se rozběhala.

Obdržené góly přišly po závarech, kdy však bránící hráči mohli situace vyřešit. Prostě odkopnout balon na tribunu, nic nevymýšlet. Když jste pod tlakem, všichni jsou nahrnutí okolo vápna, nic jiného ani nejde.

Ono by bylo krásné získat míč a protivníka si vyšachovat jako Barcelona, na ťukačku, ale v takové situaci se na fotbal nekouká, míč musí pryč. Pak zkonsolidovat mužstvo, postavit se do systému. A začít dobře bránit.

Ale pokud jste rozhození, soupeř má tlak a do vápna létá jeden centr za druhým, musí být odkop razantní.

Po porážce v Karviné došlo v liberecké brance ke změně, nastoupil Bačkovský místo Vliegena, jenž dostal pět gólů. Trenér Luboš Kozel mu tím nevyjádřil nedůvěru, spíš mu psychicky ulehčil. Nabízelo se to, nešlo o jediný pro Liberec nevydařený zápas, série bez výhry už je delší.

S oběma brankaři se znám ze Sparty, Vliegen tam byl na testech. Nelíbí se mi, jak je Hugo Bačkovský podceňovaný, pokud jde o výšku. Je dynamický, má skvělý odhad na míč, nebojí se jít do soubojů. Posbíral několik nebezpečných centrů, s obdrženými góly nemohl nic dělat.

Hodně se mluví o penaltě za Preislerovu ruku, po níž Slavia vyrovnala. Je to těžké, nechtěl bych dělat rozhodčího ani za neskutečné peníze. Před sezonou probíhají semináře, co se má pískat a co ne, v jakém úhlu má být ruka, kam má směřovat, jak daleko od těla.

Jestli je to takto nastavené, beru to, ať se to píská. Ale všechny, v každém zápase a na obou stranách. Když ne, vzniknou hned spekulace, které nechceme.

Doufám, že plzeňský gólman Jindra Staněk bude v pořádku, opět chytá skvěle. Šel do souboje velmi odvážně, neviním Drchala, že by v tom byl nějaký úmysl, došlo k nešťastné srážce. A brankař musí do takových akcí jít, chce pomoci týmu.

Proti Mladé Boleslavi se střelecky prosadili všichni čtyři obránci. Velká rarita, kterou nepamatuju. Ale když jsem si góly rozebíral - dvě standardní situace, jedna dohraná, jen první gól ze hry. Boleslav špatně bránila, nechávala soupeři tolik prostoru, že by dal gól každý. Brankař ani moc neřeší, že ho překonali čtyři obránci. To je věc spoluhráčů, že je nepokryli.

Vůbec se mi nelíbil fotbal na Bohemians, kam přijel Zlín jenom bránit. Taktika jasná, ukopat bod. To bylo absolutně k nekoukání.