Italského novináře přemohly emoce. Požádal Luku Modriće o nemožné

K dojemné chvíli došlo po dramatickém zápase mezi Itálií a Chorvatskem na fotbalovém mistrovství Evropy. Novinář soupeře se na tiskové konferenci přiznal k obdivu k hvězdnému chorvatskému záložníkovi Luku Modrićovi.

Chorvaty pondělní remíza 1:1 výrazně přiblížila konci na Euru v Německu. Ostřílený záložník litoval inkasovaného gólu v samém závěru. Stejně jako trenér Zlatko Dalič nechápal, proč se nastavovalo osm minut. Vzhledem k pravděpodobnému konci Chorvatů na turnaji se hráč Realu Madrid nevyhnul otázce ohledně další profesní budoucnosti.

V jednu chvíli si vzal do ruky mikrofon novinář soupeře a začal pohnutě Modrićovi děkovat. "Dobrý večer, Luko, jako italský novinář bych vám chtěl poděkovat za vše, co jste předvedl nejen dnes večer, ale po celou vaši kariéru. Opět jste se zapsal jako prvotřídní hráč. Skóroval jste i přesto, že jste promarnil penaltu. Chtěl jsem vám říct jen toto, chtěl bych vás požádat, abyste nikdy neukončil svou hráčskou kariéru, protože jste jeden z nejlepších hráčů, které jsem kdy komentoval," prohlásil Ital.

"Moc vám děkuji za tuto nádhernou poctu, z celého srdce vám děkuji. Také bych rád hrál navždy, ale asi přijde čas, kdy budu muset pověsit kopačky na hřebík. Budu hrát dál, nevím, jak dlouho ještě," odpověděl Modrić, který potom spiklenecky směrem k novinářům mrkl. Proti Italům tak možná pravděpodobně neměl reprezentační derniéru. "Uvidíme, teď na tyhle příběhy není čas," podotkl Modrič.

Držitelé stříbra a bronzu z posledních dvou světových šampionátů směřovali k cenné výhře nad obhájci evropského zlata a postupu do osmifinále. Od 55. minuty vedli zásluhou právě Modriče, jenž se ve věku 38 let a 289 dní stal historicky nejstarším střelcem na Euru. "Nic to pro mě neznamená, když to týmu nepomohlo k výhře," řekl Modrič. Střídající Mattia Zaccagni totiž v osmé minutě nastavení vyrovnal, čímž poslal do vyřazovací fáze své mužstvo.

Osm minut? Modrič se vztekal, Chorvaté proklínají rozhodčího. A vyhlížejí krach Česka. (Celý článek s videem zde.)