Osm minut? Modrič se vztekal, Chorvaté proklínají rozhodčího. A vyhlížejí krach Česka

Mohl to být příběh, který by podtrhl fantastickou kariéru chorvatské hvězdy Luky Modriče. K jeho naplnění chyběly jen vteřiny. Vteřiny, které dělily bronzový tým z fotbalového MS od postupu do osmifinále mistrovství Evropy. V osmé minutě nastavení utkání s Itálií ovšem vyrovnal na 1:1 Mattia Zaccagni a poslal celý chorvatský národ do hlubokého šoku.

1:23 "Myslím si, že Chorvatsko je třeba respektovat a uznávat," řekl chorvatský trenér Zlatko Dalič | Video: Reuters, Associated Press