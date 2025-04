Klimentovi se zbortil sen: Frydrychovi nikdy neodpustím. Šel do mě nejhůř, jak mohl

Olomoucký fotbalista Jan Kliment nemůže ani s odstupem času odpustit ostravskému obránci Michalu Frydrychovi faul, kterým mu v úterním utkání semifinále domácího poháru zlomil lýtkovou kost. Jednatřicetiletý útočník na Instagramu uvedl, že bývalý spoluhráč z Wisly Krakov se ho rozhodl zastavit tím nejhorším možným způsobem.

Pro nejlepšího střelce prvoligového ročníku kvůli operaci zlomené nohy předčasně skončila sezona. Bezprostředně po utkání napsal, že faulujícímu soupeři nikdy neodpustí. Zákrok i nadále považuje za neomluvitelný. "Bohužel, Frýďa se rozhodl mě zastavit faulem, a to tím nejhorším možným způsobem, i vzhledem k tomu, že neměl žádnou šanci hrát balon," uvedl Kliment s odstupem tří dnů.

Také proto ho bude nešťastný moment ještě dlouho mrzet. "S Frýďou se známe, strávil jsem s ním rok své kariéry. Vím, že je to hodný kluk, který mi v žádném případě nechtěl udělat to, co se stalo. Ale každý je zodpovědný za to, co udělá na hřišti," uvedl s odstupem jihlavský rodák, který s Frydrychem působil v polském klubu v sezoně 2021/22.

Přesnou délku Klimentovy absence zatím nelze odhadnout. V prosinci utrpěl vážné zranění kotníku a na hřiště se vrátil dříve, než se předpokládalo. Rychle začal znovu dávat góly a vzbudil zájem Slavie, která míří za titulem a přímým postupem do Ligy mistrů. O chystaný velký přestup teď kanonýr kvůli zranění nejspíš přišel, což instagramovým příspěvkem se slávistickou hvězdou naznačila Klimentova manželka.

"Až teď jsem uspala děti, (syn) Sebík je vyřízený. Vše viděl a vysvětlovat mu, že se nic neděje, když se mi chce strašně brečet, je fakt těžké. Tak moc jsem ti to přála, lásko," napsala na Instagram bezprostředně po zápase a větu doplnila červenou hvězdu, kterou má ve znaku právě Slavia. "Strašně mě mrzí, že se ti tvůj sen nesplní," dodala.

"V ten moment se všechno, na čem jsem poslední rok pracoval, zbořilo. A proto mu momentálně nejsem schopen odpustit. To neznamená, že k němu chovám zášť nebo nenávist. A vím, že ani pro něj to není lehké. Je to pryč…" napsal český reprezentant.

Už se soustředí na další návrat. "Vzhledem k tomu, kolik lidí mi vyjádřilo podporu, zavolalo, poslalo zprávu nebo nabídlo svou pomoc, vám všem musím moc poděkovat a říct, že už od začátku mi to dodalo spoustu energie," uvedl Kliment.

Frydrych má zatím zastavenou činnost, disciplinární komise rozhodne o jeho trestu příští týden. Pokud se jedná o surovou hru a faulovaný je v běžném životě omezen na více než sedm dnů nebo nemůže déle než šest týdnů vykonávat sportovní činnost, podle disciplinárního řádu hrozí viníkovi zákaz činnosti na dva až 18 měsíců. Případně může dostat i pokutu až do výše čtvrt milionu korun.

Sigma ve vyhroceném utkání v Ostravě zvítězila 3:2 a ve finále na svém stadionu přivítá pražskou Spartu.