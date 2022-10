Inter díky dvěma gólům Džeka vyhrál v Sasuolu

Fotbalisté Interu Milán zvítězili v devátém kole italské ligy na hřišti Sassuola 2:1. Oba góly hostů vstřelil bosenský útočník Edin Džeko.

Inter v úterý v Lize mistrů porazil Barcelonu, ale v domácí soutěži se mu příliš nedaří. Vedle domácí prohry s AS Řím z minulého týdne měli před dnešním utkáním vicemistři minulé sezony nelichotivou venkovní bilanci, ve čtyřech duelech pouze jednou vyhráli a třikrát soupeři podlehli.

Se Sassuolem se dostal Inter do vedení na konci první půle, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Dumfries a jeho pokus dorazil do sítě Džeko. Domácí vyrovnali v 60. minutě, kdy na centr Rogeria naběhl Frattesi a střelou ve výskoku překonal Onanu. Inter se vrátil do vedení v 75. minutě, kdy se ve vápně uvolnil Džeko a hlavou vstřelil svůj stý gól v Serii A, kterým zároveň zařídil výhru hostů.

Italská fotbalová liga - 9. kolo:

Sassuolo - Inter Milán 1:2 (60. Frattesi - 44. a 75. Džeko),

18:00 AC Milán - Juventus Turín,

20:45 Boloňa - Sampdoria Janov.

Tabulka: