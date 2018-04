Iniesta jen těžko zadržoval slzy. Po 16 letech a 31 trofejích končí v Barceloně

před 1 hodinou

Záložník Barcelony Andrés Iniesta na konci sezony opustí Barcelonu. Za katalánský velkoklub odehrál 669 ligových duelů a vyhrál s ním 31 trofejí. "Je to pro mě těžký den," prohlásil Iniesta na páteční tiskové konferenci. Iniestu s Barcelonou v tomto ročníku čeká ještě pět zápasů, včetně Clásica (6. května). Po skončení klubové sezony by si ale měl ještě zahrát na mistrovství světa ve fotbale; se španělským týmem vyhrál MS v roce 2010 a Eura 2008 a 2012.

Barcelona - Dlouholetý kapitán Andrés Iniesta potvrdil, že po sezoně opustí fotbalovou Barcelonu. V katalánském klubu působil nepřetržitě od svých dvanácti let. Třiatřicetiletý záložník by podle médií měl zamířit do čínského klubu Čchung-čching Tang-taj Li-fan, kterému patří v aktuální ligové tabulce šesté místo.

Iniesta odchází z Barcelony navzdory tomu, že se vloni s katalánským klubem dohodl na unikátní doživotní smlouvě. "Je to pro mě těžký den, není snadné říci sbohem. Tohle je pro mě poslední sezona v Barceloně. Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem debutoval za A-tým," řekl Iniesta na emotivní tiskové konferenci, kde se vedle něj slzám neubránila ani většina přítomných včetně jeho rodiny, spoluhráčů a trenéra Ernesta Valverdeho.

"Bylo to rozhodnutí, o kterém jsem hodně dlouho přemýšlel. Barcelona je nejlepší tým na světě a dal mi všechno. Tenhle klub si zaslouží mou nejlepší verzi a já bych toho v blízké budoucnosti už nebyl schopen. Pro mě je nejlepší opustit tento klub s pocitem, že jsem pro něj stále důležitý a dokážu s ním vyhrávat tituly," podotkl Iniesta.

Zatím nepotvrdil, že od léta bude působit v Číně. "Probíhají nějaká jednání a věci se finalizují. Vždy jsem říkal, že nikdy nechci hrát proti Barceloně, takže to bude mimo Evropu. Po sezoně oznámím, jaký klub jsem si vybral," prohlásil.

Iniesta byl celý fotbalový život věrný Barceloně, kam přišel ve dvanácti letech a vyrostl v proslulé mládežnické akademii La Masia. V A-týmu debutoval v roce 2002 a od té doby získal 31 trofejí, ke kterým může brzy přidat další za vítězství ve španělské lize. S Barcelonou získal šest triumfů ve Španělském poháru, čtyři prvenství v Lize mistrů a osm ligový titulů. Devátý může přibýt už o víkendu.

Iniesta byl spolu s argentinským kanonýrem Lionelem Messim dlouhá léta hlavní tváří Barcelony a především pak klíčovou postavou jejího herního stylu zvaného tiki-taka. Za katalánský klub dosud odehrál 669 soutěžních utkání.

Jeden z nejlepších tvořivých záložníků na světě se stal španělským hrdinou díky vítěznému gólu ve finále mistrovství světa v roce 2010, vedle toho má ve sbírce dva evropské tituly z let 2008 a 2012. Chybí mu pouze Zlatý míč pro nejlepšího hráče roku na světě, za což se mu nedávno pořadatel ankety omluvil.