Hrozila mu amputace, chybělo osm centimetrů achilovky. Teď se chce Cazorla k fotbalu vrátit

před 1 hodinou

Málem přišel o nohu a lékaři mu říkali, že by měl být rád, že může vůbec chodit. Španělský reprezentant Santi Cazorla se však chce opět vrátit k fotbalu, který hrál za londýnský Arsenal naposledy v říjnu 2016. Následovalo osm operací a lékaři mu museli zrekonstruovat Achillovu šlachu.

Salamanca - Dvojnásobný mistr Evropy a nejlepší španělský fotbalista roku 2007 Santi Cazorla si před rokem vážně poranil kotník. V rozhovoru pro španělský deník Marca prozradil, že ani osm operací nevedlo k vyléčení. Naopak se objevila těžká infekce, která mu zlikvidovala téměř celou Achillovu šlachu na pravé noze.

"Osm centimetrů šlachy mi chybělo. Zničenou jsem měl i patní kost. Antibiotika nezabírala a hrozilo, že mi budou muset vzít nohu kvůli otravě krve," líčil Cazorla. "Lékaři mi řekli, že mám být šťastný, jestli vůbec ještě budu moci chodit se synem po zahradě," dodal.

Infekci se nakonec povedlo zažehnat a v květnu mu lékaři opravili achillovku. K zacelení rány museli použít i část kůže z levé ruky, na které je stále patrné tetování. Momentálně Cazorla intenzivně rehabilituje a věří, že by se v roce 2018 mohl vrátit k fotbalu.

"Je to těžké období. Rodina zůstala v Londýně, kde děti chodí do školy. Já jsem sám tady v Salamance a snažím se vrátit. Jsem opatrný, ale stále v sebe věřím. Musím však mít na mysli, že to zranění nebylo tak jednoduché, jak si mnozí mysleli. Záměr je v lednu se zkusit vrátit k fotbalu, to mě motivuje," dodal hráč se 77 starty za španělský národní tým.