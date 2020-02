Nenávist vůči Poborskému? Kdepak, říká muž, který nezabránil legendárnímu lobu

Stanislav Hrabě

Narodil se v Angole, po otci je ale napůl Portugalcem. Jméno Héldera Cristóvaa je nyní spjaté se slovenským klubem Dunajská Streda, který jako trenér převzal. Čeští fanoušci si ho ale mohou pamatovat i z mistrovství Evropy v roce 1996 - byl to právě on, kdo se vrhl pod nohy Karlovi Poborskému při legendárním lobu ve čtvrtfinále turnaje.

Helder Cristóvao se vrhl ve čtvrtfinále ME 1996 pod nohy Karla Poborského, ale pozdě. Jednomu z nejslavnějších gólů historie už nezabránil. | Foto: Aktuálně.cz

V novém klubu jste měsíc. Jak se vám líbí na Slovensku?

Velmi mě to baví. V Dunajské Stredě je extrémně mladý tým, navíc se snažím do klubu přinést nový fotbalový koncept. Chceme víc kontrolovat hru, držet míč, dostávat víc fotbalistů do středu pole. Kluci začínají chápat, co po nich chci, a je pozitivní, že klub mě ve všem podporuje.

Výhradně sázka na mladé fotbalisty je novou strategií Dunajské Stredy. Věkový průměr mužstva je nyní 21,9. Majitel Oszkár Világi se netají tím, že mu jde především o byznys. Jak vám tento směr vyhovuje?

Ano, razantně se tady změnila strategie, mentalita. Majitelé se z Dunajské Stredy snaží udělat větší klub.

Dunajská Streda je sice slovenským klubem, ale v lokalitě, kde má většina obyvatel maďarskou národnost. Jak se v tom orientujete?

Maďarsky neumím. (smích) Komunikujeme v angličtině. Ale chápu složité historické vztahy v regionu, rozumím i fanouškům, když při zápasech skandují. A já jsem uprostřed toho všeho. Beru to tak, že mým úkolem je vést hráče a získávat body v každém zápase.

Pojďme do doby, kdy jste sám hrával. Dokonce jste byl u jednoho z nejslavnějších momentů české historie - legendárního lobu Karla Poborského ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 1996. Byl jste to vy, kdo se mu vrhl pod nohy, ale pozdě. Budí vás tento gól ještě stále ze sna?

Ne, naopak. (úsměv) Ale pořád si to velmi dobře pamatuju. Poborský nabíhal z levé strany, skočil jsem mu do rány, ale byl o zlomek vteřiny rychlejší a lobem poslal míč za Baíova záda. Byl to fantastický gól.

Vypadalo to, jako byste ani nepočítal s tím, že by se Poborský dostal do vápna…

Přesně tak, nikdo nečekal, že s balonem projde takovým způsobem. Byl to velký moment nejen pro český fotbal. Velké góly tvoří historii. Vás dostal do semifinále, my jsme vypadli.

Dva roky poté Poborský přestoupil do Benfiky Lisabon, což je váš bývalý klub. Stihl jste s ním o Euru promluvit?

Nestihl, minuli jsme se. Když Karel přišel do Lisabonu, já už byl v Celtě Vigo.

Kde zrovna chytal Petr Kouba…

Ano, doteď jsme velmi dobří kamarádi. A Euro jsme samozřejmě několikrát rozebírali.

Máte zprávy, jak Poborského v Benfice přijali?

Portugalci ho uvítali velmi dobře, ani stopa po nějaké nenávisti. Myslím, že v Benfice mohl být Karel spokojený.

Na hřiště jste nastupoval s takovými hráči, jako byli Luís Figo, Fernando Couto, Rui Costa nebo Paolo Sousa. Od roku 2000 Portugalci nechyběli na jediném mistrovství světa ani na mistrovství Evropy…

Ano, právě naše generace nastartovala moderní, úspěšnou éru Portugalska. Byli jsme na začátku dlouhého tripu, který vyvrcholil vítězstvím na Euru ve Francii v roce 2016. Jsem rád, že jsem mohl s takovými fotbalisty hrát. Z některých už jsou renomovaní trenéři, z jiných fotbaloví manažeři.

S českým fotbalem máte čerstvou zkušenost už jako trenér. A také ne moc příjemnou. Na turnaji Tipsport Malta Cupu prohrála Dunajská Streda se Zbrojovkou Brno i s Mladou Boleslaví 0:5.

České týmy jsou výborně fyzicky připravené, velmi kvalitní. My byli trochu v nevýhodě, protože naše příprava startovala o týden později.