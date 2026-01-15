Přeskočit na obsah
Benative
15. 1.
Sport

Fraška od A do Z. Nevídané ponížení nese výrazný český podpis

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Fraška. Ostuda. Ponížení. Historická porážka. Nemilosrdná kritika tepe fotbalový Ajax. Nejslavnější nizozemský klub prohrál v osmifinále domácího poháru s Alkmaarem 0:6. Všechny góly při debaklu dostal český brankář Vítězslav Jaroš.

AZ Alkmaar v Ajax - Dutch KNVB Beker, Netherlands - 14 Jan 2026
Vítězslav Jaroš v brance Ajaxu právě dostal v osmifinále Nizozemského poháru od Alkmaaru třetí gól. A další tři ho ještě čekaly...Foto: Profimedia
„Fraška od A do Z,“ pohrál si web Voetbal International (VI) s názvem přemožitele, tedy klubem AZ Alkmaar.

„Historická drtivá porážka,“ přidal se deník Het Nieuwsblad. „AZ ponížil Ajax,“ doplnil.

VI připomněl, že Alkmaar je pro slavný klub z metropole nepříjemným protivníkem. Ajax nad ním nevyhrál už devět duelů v řadě.

„I tento pohárový zápas byl od začátku do konce pro Ajax ostudou. Začalo to už ve 3. minutě,“ popisoval VI a zmínil výraznou roli českého muže mezi tyčemi amsterdamského týmu.

„Brankář Vítězslav Jaroš dvakrát špatně odhadl nejprve střelu Svena Mijnanse a poté i pokus Keese Smita,“ líčil magazín zákroky českého gólmana, jenž ani jednu ránu neudržel. Vyražený míč pak poslal do sítě Troy Parrott.

A Ajax se vezl. Do přestávky inkasoval dva další góly, ve druhém poločase Alkmaar, který hrál od 66. minuty přesilovku po vyloučení Owena Wijndala, skóre zdvojnásobil.

Posledních dvanáct minut si za vítěze zahrál další český fotbalista Matěj Šín.

„Nemám pro to žádné vysvětlení,“ hodnotil debakl kouč Ajaxu Fred Grim v televizním rozhovoru.

„Kluci se za tenhle výkon hrozně stydí. Hráli jsme opravdu špatně,“ soukal ze sebe a slíbil, že klub refunduje vstupenky fanouškům, kteří přijeli tým do Alkmaaru povzbudit.

Čtyřiadvacetiletý Jaroš, jenž je v klubu na ročním hostování z Liverpoolu, začal sezonu jako jednička, v půlce října ho však po neúspěšných výsledcích tehdejší kouč John Heitinga posadil na lavičku náhradníků.

Jeho nástupce Grim časem vrátil Jaroše po dvou zápasech mezi tyče. Český gólman začal prohrou 0:2 s Benfikou v Lize mistrů, od té doby však až do včerejšího utkání s Alkmaarem neprohrál a připsal si šest vítězství a jednu remízu.

Ajax se díky tomu vyšvihl v lize alespoň na třetí pozici za Feyenoord a jasně vedoucí Eindhoven.

V týmu lídra Eredivisie září jiný český brankář Matěj Kovář. Ten si svými výkony řekl o to, aby na něho klub na začátku tohoto týdne uplatnil opci a změnil jeho hostování z Leverkusenu na trvalý přestup.

Pětadvacetiletý Kovář se po příchodu do PSV stal jasnou jedničkou týmu, dosud odchytal 27 soutěžních zápasů a dostal smlouvu na čtyři a půl roku.

V brance nechyběl ani při pohárovém utkání s Den Boschem, který favorit na rozdíl od Ajaxu zvládl a vyhrál 4:1.

Eidhoven i Kovářovou zásluhou míří za obhajobou titulu, vede před Feyenoordem už o 13 bodů a v Lize mistrů bojuje o postup do vyřazovací fáze.

"Obrovsky nás těší, že je Matěj napevno součástí PSV. Za krátkou dobu předvedl nejen výjimečné brankářské schopnosti, ale i to, že se dokonale hodí do našeho herního stylu," uvedl ředitel Eindhovenu Earnest Stewart.

"Z Matěje vyzařuje klid, je silný v rozehrávce a umí hrát pod tlakem. Navíc se s ním velmi dobře vychází jako s člověkem, dobře pasuje do kádru a chce ze sebe každý den dostat maximum. Proto má pro nás velkou hodnotu nyní i do budoucna," doplnil.

Kovář působil v letech 2023 až 2025 v Leverkusenu, kam přestoupil z Manchesteru United. V Bayeru plnil především roli náhradníka, ale získal německý titul, pohár i Superpohár a došel s ním do finále Evropské ligy.

Ještě před působením v bundeslize strávil sezonu na hostování v pražské Spartě, jíž pomohl k prvnímu mistrovskému primátu po devíti letech.

Za národní tým, s nímž ho v březnu čeká baráž o postup na mistrovství světa, si rodák z Uherského Hradiště připsal 17 startů.

