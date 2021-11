Na okresní fotbal s repre hvězdami. Janovice v "pralese" válí, Řepka zatím neblikl

Tomáš Řepka, Martin Jiránek, Roman Bednář. V Červených Janovicích si fanoušci užívají III. třídu s reprezentační příchutí. Podívejte se na další díl seriálu Fotbalová republika, který na závěr podzimní části sezony zavítal na Kutnohorsko.

Třináct zápasů, stejný počet výher a skóre 84:9. Červené Janovice v Kutnohorském kraji zažívají ve III. třídě nebývalou fotbalovou euforii. Velkou zásluhu na tom mají i někdejší hvězdy fotbalových trávníků, které v červených dresech víkend co víkend nastupují.

Posuďte sami:

Tomáš Řepka (47 let): 157 zápasů v české lize, 89 v Serii A, 82 v Premier League, 46 v národní reprezentaci.

Martin Jiránek (42): 203 zápasů v ruské lize, 31 v národním týmu, zkušenosti z Anglie, Itálie či Ligy mistrů.

Roman Bednář (38): Devět let zkušeností z Anglie, góly dával v Premier League i Fortuna:Lize.

Není divu, že se Červené Janovice staly tak trochu postrachem soutěže, která za normálních okolností mimo Kutnohorsko nepoutá příliš pozornosti. Hned čtyřikrát se jim podařilo nasázet protivníkům deset a více branek a jeden ze soupeřů dokonce k vzájemnému utkání radši vůbec nedorazil.

"Náš záměr není nikoho zesměšňovat, chceme hlavně bavit lidi. Jsou týmy, které berou za čest, že si proti těm klukům mohou zahrát," říká Štěpán Kacafírek, někdejší útočník Příbrami a v současnosti hlavní postava Červených Janovic.

Začalo to příbramským přátelstvím

Kacafírek, který přišel do klubu v létě 2020, se brzy stal nejen lídrem týmu, ale také trenérem a dokonce i manažerem, který do vesničky o šesti stech stálých obyvatelích dokázal přivést někdejší protagonisty tuzemského i světového fotbalu.

"Začalo to tím, že se mi povedlo sem nalákat mého dobrého kamaráda z Příbrami Martina Jiránka. A tohle velké jméno pak pomohlo, když jsem oslovoval další hráče, třeba Tomáše Řepku, Romana Bednáře či Václava Kadlece, který ale už odešel obnovit svoji kariéru do Mladé Boleslavi," líčí Kacafírek.

Hvězdní fotbalisté, jejichž počet by se měl už v zimě opět rozšířit, přitom podle Kacafírka rozhodně nepůsobí jako nějaké primadony, s místními si prý rádi dají pivo a prodiskutují nejen fotbalová témata.

"Za mě je dobře, že takoví hráči ještě hrajou a mladí se od nich mohou učit. Martina Jiránka si zamilovala celá obec. Řepka je extrém, kamkoliv přijedeme, tak je o něj zájem a rozdává spoustu podpisů. Má také několik fanklubů, které sem několikrát přijely," říká Kacafírek.

Možná překvapivé přitom je, že právě Řepka ve fotbalovém "pralese" zatím neukázal svoji vyhlášenou prchlivou letoru, a na vyhlášený "blikanec" tedy ještě nedošlo.

"Tomáš je jeden z nejdisciplinovanějších hráčů. Ani žluté karty moc nedostává," říká Kacafírek. "Samozřejmě má takový respekt svojí vizáží i hrou. Vůbec nic neztratil z toho drajvu, který měl, a dává do toho všechno. Ať hraje za Fiorentinu, West Ham, nebo Janovice."

Hurá do kraje

Zápas se Zbýšovem, který navštívil štáb Fotbalové republiky, nakonec skončil vítězstvím Červených Janovic 4:2, po kterém následovala rozlučka s podzimní části sezony.

V té jarní by se přitom Janovičtí rádi prokopali až k postupu do II. třídy. A následně pak třeba do I. B třídy, což už je krajská soutěž a současně sedmá nejvyšší úroveň fotbalové pyramidy v Česku.

"Mým snem je dostat se do krajských soutěží, které se v Červených Janovicích nikdy nehrály. Chtěl bych to těm lidem nadělit," přeje si Kacafírek.

Reportáž z Červených Janovic si můžete prohlédnout na videu v záhlaví článku, další díly seriálu Fotbalová republika najdete zde.