Zemřela legenda československého fotbalu, Obert se pyšnil i pozoruhodným rekordem

View this post on Instagram

Pochmúrne počasie akoby signalizovalo smutnú správu: v nedeľu 18. októbra v Ružinovskej nemocnici v Bratislave zomrel po dlhej chorobe Jozef Obert (nar. 4. januára 1938 vo Veľkých Bieliciach), výborný futbalista, výnimočný kanonier a skvelý človek. Česť jeho pamiatke 🖤