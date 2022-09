Žádné kamenování, prohlásil Šilhavý. Záchrana by podle něj prospěla českému fotbalu

Trenér Jaroslav Šilhavý chce s českými fotbalisty v úterním závěrečném utkání skupiny A2 Ligy národů ve Švýcarsku napravit vysokou domácí porážku 0:4 od Portugalska a pokusit se udržet v elitní divizi. To zajistí jedině vítězství.

S hráči si sobotní nepovedený zápas důkladně rozebrali a pojmenovali si chyby.

"Po zápase s Portugalskem jsme byli samozřejmě všichni zklamaní. Při hodnocení pro nás bylo důležité, že hráči to vnímali stejně jako my trenéři. Nebyl tam nikdo, kdo by si myslel, že hrál dobře," ubezpečil reprezentační stratég.

Mítink s hráči ovšem zřejmě neprobíhal nijak výjimečně bouřlivě. "Pojmenovali jsme si chyby. Nebylo to o nějakém kamenování jednotlivců, že to byl on, kdo zavinil gól a podobně," uvedl Šilhavý.

Po debaklu s Portugalskem se výrazně změnila situace ve skupině. Švýcarsko se díky překvapivému vítězství 2:1 ve Španělsku dostalo na třetí místo tabulky a k udržení mezi elitou Ligy národů mu stačí remíza. Český celek potřebuje zvítězit.

"Změnilo se to, že nám nestačí remíza a musíme vyhrát. V každém zápase chcete vyhrát, ale kdyby člověk věděl, že mu stačí remíza, může na to třeba v závěru reagovat. Může třeba vyztužit obranu a podobně," přemítal Šilhavý.

Podle opory zadních řad Vladimíra Coufala se ale toho pro Čechy zas tolik nemění. "Nespekulujeme. I kdybychom porazili Portugalce, tak bychom asi proti Švýcarsku nezalezli v sedmi lidech do brány a nebránili výsledek," vysvětloval třicetiletý obránce.

"To se vám může jednou standardkou v poslední minutě nevyplatit a celé to jde do kopru. Půjdeme si to s nimi rozdat na férovku a uvidíme, co se stane," vyhlásil bojovně Coufal.

Jisté je, že se český tým musí připravit na pořádnou fušku. "Čeká nás silný soupeř, vyhrát tady ve Švýcarsku je těžké. Ale pokusíme se o to. Jsou proti nám velký favorit, respekt máme, ale musíme do toho jít s otevřeným hledím," burcoval Šilhavý.

Jeho svěřenci v úvodním duelu skupiny v červnu doma Švýcarsko porazili 2:1. Výběr helvétského kříže ovšem v posledních dvou duelech překvapivě zvítězil nad Portugalskem a ve Španělsku.

"Stoprocentně šli nahoru. První tři zápasy ve skupině prohráli, vypadalo to s nimi bledě. Posledně ve Španělsku ale zahráli skvěle. Měli i další šance, které mohli proměnit. Je to skvělý tým a jsou právem v té elitní skupině," ocenil protivníka Šilhavý.

"Ale to neznamená, že se zítra nepopereme o setrvání v elitní skupině. Pokud by se to povedlo, bylo by to pro celý český fotbal hodně prospěšné," uvědomuje si kouč národního celku.

Coufal souhlasil. "Asi každému chutnají zápasy se světovou extratřídou. Kdybychom se udrželi, tak nás příště čekají další velikáni. I kvůli fanouškům bychom se chtěli udržet, aby tito soupeři mohli zase přijet do Česka," sliboval obránce.

Švýcaři mají ve svém středu několik hráčů z německé či anglické ligy. "Moc slabin v jejich týmu nevidíme. Na každý post mají dalšího vyrovnaného hráče s tím, který hraje v základu. Embolo, Shaqiri, Xhaka, Seferovic, to je extratřída," vyjmenoval Šilhavý soupeřovy opory.

"Jsou silní. Musíme hrát s nasazením a odvahou, zároveň nesmíme dělat chyby jako proti Portugalsku," zopakoval kouč.

V St. Gallenu neprozradil, zda výrazně zamíchá se sestavou a pozmění třeba i rozestavení ze tří na čtyři obránce. "S hráči to diskutujeme, ještě budeme mít taktickou poradu a video. Představu samozřejmě máme, ale ještě se bavíme o stylu hry i personálním obsazení sestavy," doplnil.