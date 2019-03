S Brazilci přijel i Éder. Zidane jej podepsal jako prvního hráče po návratu do Realu

před 1 hodinou

Čeští fanoušci už netrpělivě vyhlížejí velké brazilské hvězdy. Za Firminem, Thiagem Silvou či Coutinhem na svou slávu čeká Éder Militao. Zatím. Ještě před rokem bylo jméno jednadvacetiletého obránce takřka neznámé. Po přestupu do Porta ovšem rychle zaujal evropské kluby a trenér Zinedine Zidane jej den po návratu do Realu Madrid oznámil jako první letní posilu.

Byla to jedna z prvních věcí, kterou Zidane po svém návratu na Santiago Bernabeu začátkem března udělal. Představil Édera Militaa. Přestože obránce hrál v Evropě jen půl roku, byla po něm velká poptávka, a tak nebylo na co čekat. Real uspěl před nabídkami Barcelony i Manchesteru City.

V Madridu mu připravili smlouvu až do roku 2025 a zaplatili za něj 50 milionů eur (přestup oficiálně proběhne až v létě), přestože do Porta šel z mateřského Sao Paula za 7 milionů eur.

Nová generace brazilských hráčů je trochu jiného střihu, než jejich předchůdci. Často pocházejí z chudých poměrů, ale fotbalově dostávají poměrně dobrou péči. Éder byl v akademii Sao Paula od dvanácti let. Dříve z líhně tohoto klubu vzešli například Kaká nebo později Oscar.

Militao povahově neodpovídá stereotypu brazilských sebevědomých mladíků. Naopak je plachý, rozhovory nevyhledává a když už musí do médií mluvit, používá krátké promyšlené věty. Velký přestup do Realu okomentoval s nesmělým úsměvem na rtech: "Co můžu říct? No jsem šťastný."

Atleticky výborně vybavený hráč je pro Zidana cenný především proto, že je univerzální. Svou rychlostí a technickou vybaveností se perfektně hodí na kraj obrany, ale díky svým fyzickým parametrům dokáže hrát i stopera, díky rozehrávce se zase hodí i na středového záložníka.

Díky svým skvělým výkonům se už dostal do brazilského reprezentačního áčka a za "Kanárky" nastoupil na stoperu i v sobotním zápase proti Panamě.

Jeho příběh v probíhající sezoně může být ještě zářivější. I jeho gólovým přičiněním se Porto probojovalo do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Čeští fanoušci tak mají možnost vidět v akci vycházející hvězdu světového fotbalu. Éder ukazuje, jak vypadá opravdu moderní hráč. Je velmi všestranný a dokáže měnit pozice na hřišti. V Realu Madrid může zastínit i svého brazilského kolegu z útoku Viniciuse. Navíc se o něm mluví jako o nástupci Sergia Ramose, se kterým v létě nejspíš svede souboj o základní sestavu v Madridu.