Třeba se té zahozené šanci zasměju na YouTube, řekl Kadeřábek

před 27 minutami

Když se na svou zahozenou šanci podívá na YouTube, zasměje se. V tu chvíli ale Pavlu Kadeřábkovi nebylo dobře.

Nan-ning - Obránce Pavel Kadeřábek v 70. minutě utkání o třetí místo na přípravném turnaji čtyř zemí v Nan-ningu proti domácí Číně selhal v situaci tří na samotného brankáře, a tak se mu hodně ulevilo, že vše dokázal napravit o osm minut později gólem. Krajní bek německého Hoffenheimu brankou podtrhl obrat a výhru českých fotbalistů 4:1.

"V první chvíli jsem to udělal dobře, že jsem nehlavičkoval a zpracoval si míč pro sebe. Měl jsem u toho až tolik času, že jsem moc přemýšlel, kam to dám. Mohl jsem si vybrat. Honilo se mi v hlavě tolik myšlenek - napálit to, dát to doleva, doprava," řekl novinářům Kadeřábek, který zůstal po centru spolu s třemi spoluhráči osamocený před brankářem.

"Brankář už tam ležel dvě hodiny předem a já to poslal do něj. Vypadá to hrozně. V tu chvíli mi moc dobře nebylo, ale když se na to třeba někdy kouknu na youtube, tak se tomu zasměju," dodal Kadeřábek.

V 78. minutě už se druhé soutěžní branky v sezoně dočkal, trefil se hlavou po rohovém kopu na zadní tyč. "Pak se mi samozřejmě ulevilo, že jsem to aspoň nějak odčinil. Dám gól z celkem těžké situace a nedám z té nejlehčí. Takový paradox," řekl Kadeřábek.

Byl jedním ze čtyř střídajících hráčů, kteří naskočili po prohraném prvním poločase. "Zaskočilo mě to, že prohráváme 0:1. Nějaký strach přišel, co kdybychom náhodou tady prohráli. To bychom snad ani neodletěli domů," uvedl Kadeřábek.

"Úkol byl jasný, museli jsme to otočit, protože jsme tady nechtěli udělat ostudu. A to se povedlo. V druhém poločase jsme zabrali a mohli jsme dát ještě víc gólů než čtyři. Ale i 4:1 je pro nás dobré. Z druhého poločasu si můžeme vzít nějaké dobré věci," dodal.