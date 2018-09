Totální katastrofa. Chyběl lídr, nikdo nás neseřval, uznal Jankto a omluvil se fandům

před 33 minutami

Podle záložníka Jakuba Jankta bude muset česká reprezentace čekat na novou generaci.

Rostov na Donu - Záložník Jakub Jankto se po debaklu fotbalové reprezentace 1:5 v přípravném utkání v Rusku omluvil všem českým fanouškům.

Litoval, že se národní tým nepoučil ze čtvrteční prohry 1:2 v úvodním utkání Ligy národů s Ukrajinou, a dnešní výkon označil za totální katastrofu. Budoucnost trenéra Karla Jarolíma nechtěl řešit.

"My se nedíváme na to, jestli hrajeme pro trenéra, my hrajeme pro celou Českou republiku. Musíme se omluvit všem českým fanouškům. Jestli to s Ukrajinou byla katastrofa, tak dnes totální katastrofa," řekl Jankto.

"Vůbec jsme se nepoučili ze zápasu s Ukrajinou, zase jsme dělali školácké chyby. Akorát Ukrajina je nepotrestala, Rusko ano. Naprosto zasloužená prohra. Ty chyby děláme pořád, dneska ještě větší. Bylo jich třeba deset nebo dvanáct, to nejde dělat. Možná v lize to někdo nepotrestá, ale na mezinárodní úrovni ano," doplnil záložník Sampdorie Janov.

Český celek prohrával už v poločase 0:3 a Jankto cítil naprostou bezmoc. "Když jsme dostali tři góly, měli jsme hlavy dole. Chyběl tam nějaký lídr. Nikdo nic neříkal, všichni jsme ticho, hodní. Když uděláme chybu, musíme se na tom hřišti seřvat. Prostě něco na tom hřišti udělat, jezdit po zadku. Ale dnes tam nebylo fakt nic," uvedl Jankto.

Národní celek zažívá velký ústup. "Poslední roky se nám bohužel nedaří. Máme celkem mladý kádr. Když vypadnou Vláďa Darida, Mára Suchý, Bořek Dočkal, to jsou lídři, kteří chybějí. Budeme asi muset čekat na mladé hráče, kteří se zvednou. Čekat na další generaci, abychom mohli něco uhrát, protože poslední roky bohužel hrajeme špatně a je to opakované," řekl Jankto.

"Těch úderů je hodně, ale musíme zvednout hlavy. Pokusit se něco udělat v Lize národů, pořád se tam dá něco uhrát. Chyby se opakují, dělali jsme je i v kvalifikaci. Musíme s tím něco udělat. Musíme jít do dalšího zápasu z naprosto zabezpečené obrany, jako jsme hráli třeba proti Německu," dodal.