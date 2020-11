Tarkovič: Česko má silné individuality, bude to pro nás výzva

Podle trenéra slovenské fotbalové reprezentace Štefana Tarkoviče má český tým velkou individuální kvalitu a středeční závěrečné utkání Ligy národů v Plzni považuje za výzvu. Sedmačtyřicetiletý kouč by rád navázal na listopadová vítězství nad Severním Irskem ve finále baráže o mistrovství Evropy a nad Skotskem v předchozím zápase LN.

"Česko momentálně má vysokou individuální kvalitu. Má zastoupení ve čtyřech z pěti top lig v Evropě, plus tam jsou hráči v Holandsku a Turecku nebo hráči, kteří působí v silných českých klubech Spartě, Slavii a Plzni. Právě kvůli této individuální kvalitě Česka je pro nás zápas výzva. My jsme také odehráli velmi dobré dva zápasy. Chceme se posunout dál, konfrontovat se s kvalitním soupeřem a zdravě si to s ním rozdat," řekl Tarkovič na on-line tiskové konferenci.

Věří, že má mužstvo trenéra Jaroslava Šilhavého dobře nastudované. "Očekávám kvalitní zápas, protože obě družstva mají silné individuality. Máme zanalyzovaný tým Česka. Snaží se o aktivní způsob hry, velmi běhavý a presinkový. My se musíme přizpůsobit zápasu tak, abychom dokázali být úspěšní, a k tomu samozřejmě upravíme naši taktiku," konstatoval dočasný nástupce odvolaného českého kouče Pavla Hapala.

Zatímco domácí ve středu budou hrát o prvenství v tabulce skupiny B2 a postup do elitní Ligy A, poslední Slováci budou odvracet hrozbu sestupu do Ligy C. Pro oba federální partnery ale bude důležitý i výsledek souběžně hraného duelu mezi třetím Izraelem a vedoucím Skotskem.

"Je určitě pozitivní, když se vám během srazu podaří postoupit na mistrovství Evropy, potom se posunete do druhého koše, což je velmi důležité před losováním kvalifikace mistrovství světa, a nakonec se třetím zápasem můžete zachránit v B divizi Ligy národů. Pokud by se nám to povedlo zkompletovat, tak bychom byli maximálně spokojení," uvedl Tarkovič.

"Ale pro mě osobně to není cílem, pro mě je cílem, aby hráči podali maximálně koncentrovaný a stoprocentní výkon, zvládli to týmově, posunuli se zase o něco dál a dokázali i proti silnému soupeři odehrát dobrý zápas," přidal rodák z Prešova.

Slovensko prohrálo poslední tři vzájemné souboje a naposledy proti Česku uspělo v domácí přípravě v březnu 2015. "Vyhráli jsme 1:0, tehdy se nám fakt velmi dařilo, vyhrávali jsme všechny zápasy. Ale od té doby se, myslím, změnil i český tým, určitě má větší kvalitu než předtím. Každý zápas je jiný. My jsme připravení a chceme zvítězit," prohlásil záložník Róbert Mak.

"Ta družstva i hráči se dobře znají, takže překvapit jeden druhého nebude jednoduché. Každý nezvládnutý zápas je pro nás nepříjemná vzpomínka. Pro nás je ale ještě větší motivace, aby to tak nedopadlo i teď," konstatoval Tarkovič.