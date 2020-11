Slováci nám udělali radost. Teď si půjdeme pro další tři body, plánuje Král

Podle reprezentačního záložníka Alexe Krále odehráli čeští fotbalisté v předposledním kole Ligy národů proti Izraeli dobré utkání, i když cítí, že ve druhém poločase mohli lépe kontrolovat vedení.

Po nedělním domácím vítězství 1:0 má středopolař Spartaku Moskva radost z udržení šance na celkový triumf ve skupině B2.

Češi se v Plzni ujali vedení už v sedmé minutě díky gólu Vladimíra Daridy, ale pojistku nepřidali. Hosté byli po změně stran nebezpeční a sahali po vyrovnání, přestože v 81. minutě přišli o vyloučeného Hatema Abd Elhameda.

"Všichni cítíme, že rozdíl tam byl. V prvním poločase jsme byli o něco víc aktivnější než v tom druhém. Ale myslím si, že to bylo hodně dané výsledkem," řekl Král na on-line tiskové konferenci.

"Nicméně hru můžeme ve druhém poločase, zvlášť když vedeme 1:0, kontrolovat o něco líp. Tohle je věc, na které když zapracujeme, tak to bude dobré. Máme co zlepšovat do dalšího zápasu, ale celkově myslím, že jsme odehráli dobré utkání. Hráli jsme vysoko, jak jsme chtěli," doplnil dvaadvacetiletý fotbalista.

Český tým ztrácí na druhém místě tabulky bod na vedoucí Skotsko, které zdramatizovalo vývoj ve skupině prohrou 0:1 na Slovensku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého potřebují k prvenství nejen středeční domácí vítězství nad Slováky, ale také bodové zaváhání Skotů v Izraeli.

"Rozhodně nám výhra Slovenska udělala radost, protože máme pořád šanci postoupit z prvního místa. Potřebovali jsme to. Ale pro nás se nic extra nemění, chtěli jsme a pořád chceme vyhrát oba zápasy. Jdeme si pro další tři body," prohlásil Král.

Národní mužstvo se ale trápí v ofenzivě a v posledních třech utkáních vstřelilo jediný gól. Po porážkách 0:1 ve Skotsku a v Německu tentokrát nejtěsnějším výsledkem vyhrálo. "Nevím, čím by to mělo být. Šance si vytváříme a je to jen o tom je proměnit. Některé zápasy předtím jsme zvládli i s dvěma třemi brankami, v poslední době to bylo 1:0. Ale výhra je výhra. Získáváme tři body, to je pro nás nejdůležitější," konstatoval Král.

V reprezentaci vytvořil silnou trojici ve středu zálohy spolu s Tomášem Součkem a Daridou, která je hodně chválena. "Se Sukem už jsem odehrál spoustu zápasů jak v klubu, tak v reprezentaci. A myslím, že s Láďou Daridou se skvěle doplňujeme. Všichni jsme typologicky běhaví, plus každý tam má něco navíc. Jako třem záložníkům nám to sedí a spolupracuje se mi s nimi skvěle. Je to vidět na hřišti i mimo něj. Vycházíme velmi dobře a potom se to odráží právě ve hře," uvedl rodák z Košic.