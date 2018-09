Srandičky na účet sparťanů? Není z koho si utahovat, litoval Sýkora

před 50 minutami

Na srazu národního týmu se trenérovi Karlovi Jarolímovi hlásilo hned osm hráčů ze Slavie. Včetně Jana Sýkory. Na účet Sparty ale zatím nevtipkovali.

Praha - Záložník Jan Sýkora si na dnešním srazu české fotbalové reprezentace mohl připadat pomalu jako ve svém klubu Slavii. Ve výběru trenéra Karla Jarolíma pro úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou a následný přípravný duel v Rusku je totiž hned osm hráčů z vršovického celku plus další tři, kteří v Edenu v minulosti působili. Vzhledem k řadě absencí je velmi reálná varianta, že téměř celá záloha bude slávistická.

"Cítil jsem se skoro, jako když jedu do Edenu. Navíc tam bude i dnes trénink," řekl novinářům s úsměvem Sýkora. "Jsem určitě rád, že je nás tu tolik ze Slavie. Odpovídá to výkonům, které na začátku sezony předvádíme. Sešlo se to tak, že nás tam má formu víc lidí. Doufám, že to vydrží co nejdéle," doplnil čtyřiadvacetiletý záložník.

V nominaci jsou ze Slavie brankář Ondřej Kolář, obránci Vladimír Coufal a Jan Bořil, záložníci Sýkora, Josef Hušbauer, Jaromír Zmrhal, Tomáš Souček a útočník Stanislav Tecl. V Edenu navíc v minulosti působili záložníci Jakub Jankto s Ondřejem Petrákem a bek Theodor Gebre Selassie.

Jarolím už naznačil, že uvažuje nad tím, že v záloze vsadí na sehranost slávistů. "To by se asi líbilo každému. Asi by to pro nás bylo dobře, protože jsme na sebe zvyklí. Člověk ví, co udělá ten druhý, když spolu hrajete často. Uvidíme, jak to bude chtít trenér postavit. Je tady spousta kvalitních hráčů. Uvidíme až podle nějaké přípravy, podle tréninků, kterou variantu trenér zvolí," uvedl Sýkora.

Zatímco ligový lídr Slavia má v reprezentaci osm hráčů, Sparta ani jednoho. "Zatím žádné fórky na tohle téma nepadly. Vlastně tu není ani žádný sparťan, takže si ani nemáme z koho trochu dělat srandu. Ale něco asi ještě padne, nebo se nějaký fórek dočteme," řekl Sýkora. "V současné době hrají ve Spartě dva Češi, takže to mají těžké," dodal Sýkora.

Při absencích Antonína Baráka a Bořka Dočkala má velkou šanci, že si zahraje v základní sestavě na pozici středního ofenzivního záložníka. "Z toho pohledu asi jo. Ale uvidíme, jestli dostanu šanci a jak se jí chopím. Jsem rád, že tady vůbec můžu být, a každý sraz si snažím užít," řekl Sýkora.

Pro slávisty bude čtvrteční úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou zajímavý v tom, že nedávno s Dynamem Kyjev po kontroverzních verdiktech rozhodčích vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů. "Já si nemyslím, že bychom chtěli něco vracet za nás za Slavii. Kyjev prostě postoupil a musíme to brát. Tohle asi bude něco jiného. Všichni ten zápas budeme chtít zvládnout a je jedno, jestli jsme s Kyjevem prohráli, nebo ne," řekl Sýkora.

V ukrajinské nominaci je sedm hráčů z Dynama. "Tím, že člověk proti nim hraje, tak si je trošku načte. I když ne moc, protože dva zápasy jsou ještě málo. Ale ví, co od nich zhruba čekat. Ale je možné, že budou mít jiné úkoly než v Dynamu," dodal Sýkora.