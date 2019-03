Dokážeme hrát moderní fotbal, radoval se Šilhavý. Brazilce jsme dostali do úzkých

před 1 hodinou

Slavnostní utkání v Edenu senzaci nepřineslo. Češi prohráli s Brazílií 1:3. Přestože prohráli i druhé utkání v mezinárodní pauze, hlavně díky výkonu v prvním poločase přátelského zápasu si zlepšili reputaci. Brazílii ale nakonec stačilo hrát na plný plyn posledních 20 minut utkání, aby domácí zlomila. Trenér Jaroslav Šilhavý byl přesto s hrou svého týmu spokojený.

Jak hodnotíte utkání s Brazílií?

Já i diváci jsme mohli vidět velké úsilí od českého týmu. Hlavně v prvním poločase jsme k tomu měli i kvalitu. Brazilce jsme dokázali dostat do úzkých. Hráli jsme vysoko, hodně jsme napadali, dali jsme gól. Dokonce jsme měli i další šance. První poločas hodnotím povedeně.

A druhý?

Ve druhém nás zdravotní problémy donutily k vystřídání tří nebo čtyř hráčů, dostali jsme nešťastný gól. Pak už to z naší strany nebylo tak kompaktní a Brazilci ukázali své umění. V závěru poločasu ale byla naše sestava hodně rozházená. Hráče musím pochválit. Chtěli jsme si udobřit diváky a věřím, že se nám to povedlo.

Považujete za zlom gól na 1:1?

Ten gól soupeře posadil na koně. Nechci hodnotit, kdo za něj může víc nebo méně. Byla to naše chyba, kterou jsme soupeři nabídli vyrovnání. Pak ukázali Brazilci svou obrovskou kvalitu, která je dovedla k vítězství.

Zdálo se, že Brazilci na začátku nechytili tempo utkání a rozehrávali se postupně. Vnímal jste to taky tak?

Brazilci začali přidávat, nechtěli prohrát. Zároveň jsme my nedokázali udržet náročné tempo z prvního poločasu. V prvním poločase si s námi kolikrát nevěděli rady. Ke ztrátě dominance vedla i střídání, narušení naší sestavy ke zlepšení soupeře přispělo.

Neříkáte si v duchu, že kdybyste takto začali ve Wembley, že by to dopadlo jinak?

Těžko to teď takto hodnotit. Mohlo by to být jinak. Nevím. V takovém těžkém zápase se způsob hry prolíná. Chvíli aktivně napadáte, pak zase hrajete v bloku. Je to podle fáze utkání. Možná, že by to bylo lepší. Teď víme, že to jde a takto náročný styl hry budeme používat.

Mohl byste porovnat Anglii a Brazílii?

Angličané hráli výborně silově, fyzicky, rychlostně. V kombinaci hráli rychle nahoru, tímto směrem teď fotbal jde. Brazílie byť je organizovaná a hraje dobře, tak si s míčem chce více pohrát. Angličané jsou oproti tomu přímočařejší. Kdyby se skloubili dohromady, byl by to asi nejsilnější tým na světě.

Co vám napověděla konfrontace se dvěma velmi těžkými soupeři?

Oba zápasy nám daly hodně zkušeností a informací. Obrázek z obou utkání nám dal podněty pro další práci. Mohli jsme vidět, že dokážeme hrát moderní a náročný fotbal. To se v zápasech s takovými giganty ukáže, zatímco s menšími se to leckdy ztratí. Naše kvalita se ve druhém zápase ukázala.