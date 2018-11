Šilhavý nepovolal žádného nováčka, do fotbalové reprezentace se však vrací Darida

před 1 hodinou

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý nezařadil do nominace pro přípravu v Polsku a utkání Ligy národů se Slovenskem žádného úplného nováčka.

Do týmu se vrací několik uzdravených hráčů včetně klíčového záložníka Vladimíra Daridy, naopak někteří kvůli zranění chybějí. Šilhavý aktuální devatenáctičlenný kádr ještě plánuje o čtyři hráče rozšířit.

Šilhavý, který v září nahradil na lavičce Karla Jarolíma, při své premiéře u národního týmu zvítězil s novým mužstvem 2:1 v Lize národů na Slovensku a následně reprezentanti podlehli na Ukrajině 0:1. V tříčlenné tabulce Ligy B1 už Češi ztratili naději na vítězství a postup do elitní ligy. Národní celek se bude snažit udržet druhé místo a zachránit se.

"Situaci nám komplikují některá zranění, řešíme alternativy za Michaela Krmenčíka. Necháváme si ještě čas na doplnění čtyř hráčů. Mělo by jít o jednoho hrotového útočníka, hráče do středu pole a jednoho krajního beka a stopera," řekl Šilhavý.

Darida nehrál za reprezentaci od červnové přípravy s Austrálií, po zranění už nastoupil za Herthu Berlín na necelá dvě soutěžní utkání. Vedle něj se vracejí také další uzdravení hráči stoper Tomáš Kalas a záložník Jan Kopic.

Naopak týmu oproti Šilhavého první nominaci chybí elitní útočník Krmenčík, kterému poraněné koleno nejspíš ukončilo sezonu. Na dlouhou dobu je mimo hru i další útočník Stanislav Tecl se záložníkem Lukášem Masopustem a zdravotní problémy trápí také další hráče.

Otazník visí nad záložníkem Antonínem Barákem a zranění z derby si odnesli tři slávisté: obránci Vladimír Coufal s Ondřejem Kúdelou a záložník Josef Hušbauer, kteří jsou mezi náhradníky.

"S Tondou Barákem jsem mluvil včera, nevypadá to, že bude k dispozici. Ale zázraky se dějí. Dále Kúdela, Coufal, Hušbauer. Pozitivní zase je, že přibyli Kalas, Darida a Kopic. To jsou určitě kvalitní hráči," uvedl Šilhavý.

"Jsem velmi rád, že je zpátky Vláďa Darida. Několikrát jsem s ním mluvil. Ještě mu chybí zápasové vytížení, ale jednoznačně do týmu patří. Nakonec tu byl i kapitán, těším se na něj. Kapitánem ale zůstane Bořek Dočkal," doplnil bývalý kouč Slavie, Liberce či Jablonce.

V kádru je zatím jediný typický hrotový útočník Patrik Schick, kterého doplňuje Matěj Vydra. Velkou šanci být dodatečně nominovaný má Zdeněk Ondrášek z Wisly Krakov, jenž by se stal reprezentačním nováčkem.

"Byli jsme se na něj podívat, abychom ho viděli naživo. Je to typologicky podobný hráč jako Krmenčík. V Polsku v úvodu sezony vedl střeleckou tabulku, hraje, má formu, takže je to horký kandidát. Ale tím neříkám, že to bude on," řekl Šilhavý.

V Polsku reprezentanti nastoupí 15. listopadu a Slovensko přivítají v Edenu 19. listopadu na závěr Ligy národů. Bývalého federálního partnera nově povede český trenér Pavel Hapal, který nahradil Jána Kozáka.

"Snad se nepotvrdí pořekadlo, že nové koště dobře mete. Pavla Hapala dobře znám, volal jsem mu a gratuloval mu. Popřál jsem mu hodně štěstí mimo zápasu s námi," uvedl Šilhavý s úsměvem.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy s Polskem a Slovenskem: