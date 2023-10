Šilhavý chystá změny: Snad hráči nebudou bojovat za trenéra, ale za lvíčka na prsou

Trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý nepřemýšlí nad tím, že výkonný výbor FAČR bude příští týden řešit jeho pozici, a soustředí se jen na nedělní utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy.

Řekl to na dnešní tiskové konferenci v Plzni. Po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii, po které si reprezentace zkomplikovala boj o postup na šampionát v příštím roce, stále cítí zklamání, ale s týmem už je myšlenkami u nadcházejícího duelu. Plánuje změny v sestavě.

Český celek po čtvrteční první porážce v kvalifikaci klesl ve skupině na nepostupové třetí místo za vedoucí Albánii a druhé Polsko, na které ztrácí bod. Odehrál ale o utkání méně než oba soupeři.

Předseda FAČR Petr Fousek hned v noci po zápase v Tiraně svolal na příští týden mimořádné jednání výkonného výboru, na němž se bude řešit situace národního mužstva.

"Už po zápase v Albánii jsem říkal, že naší prioritou je připravit mužstvo na zápas v Plzni. Ta doba je tak krátká, že nevím, jak by to probíhalo jinak. Samozřejmě po tom, co nám řekl i předseda, zasedne v příštím týdnu výkonný výbor a tam se bude probírat otázka trenéra. Já se tím teď nechci zabývat a myslím spolu s kolegy jen na zítřejší zápas," řekl Šilhavý.

Nepřemýšlí nad tím, že by v neděli mohlo jít o jeho poslední zápas na lavičce reprezentace.

"Samozřejmě tu situaci vnímám, ale zápas s Faeřany je to hlavní, co nás teď čeká. Takže neřeším, co bude, nebude. Především mě zajímá ten zápas. Pak uvidíme, jak rozhodnou lidi z výkonného výboru," prohlásil Šilhavý.

Na tiskové konferenci se za něj postavil kapitán Tomáš Souček. "Samozřejmě mě to těší. Nicméně všichni bychom měli hrát a bojovat za republiku, za reprezentaci. Věřím, že to tak zítra bude. Že to nebude za trenéra, ale za lvíčka, kterého mají na prsou," uvedl Šilhavý, který má smlouvu do konce kvalifikace s opcí na závěrečný turnaj, pokud na něj mužstvo projde.

Navzdory neúspěchu v Tiraně je podle něj atmosféra v týmu dobrá. "Samozřejmě každý to máme v sobě, zklamání v nás je, protože se nám zápas v Albánii nepovedl. Při krátkém hodnocení jsme si ukázali některé věci a hráči to vnímali stejně, chyby jsme viděli všichni společně. Smutnit a brečet tady nemůžeme, protože nás zítra čeká další zápas. Nemůžeme myslet na zápas, který byl. Musíme myslet na zápas, který bude, a zvládnout ho," řekl Šilhavý.

Jeho celek má stále boj o postup ve svých rukách, ve zbylých třech zápasech kvalifikace ale musí uspět.

Na mistrovství do Německa projdou první dva týmy z každé skupiny, česká reprezentace na evropském šampionátu od rozdělení federace ještě nikdy nechyběla. O zbylá tři místa na závěrečném turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Je to samozřejmě nepříjemné, zkomplikovali jsme si to. Zpočátku (po úvodní výhře nad Polskem) to možná vypadalo jednoduše, ale zamotalo se nám to remízami v Moldavsku a doma s Albánií. Ve čtvrtek v Albánii jsme potřebovali minimálně bod, bohužel jsme ho nezískali. Ale pořád to máme ještě ve svých rukou. Musíme zvládnout nedělní zápas a poté se nadechnout na zbývající dvě utkání," řekl Šilhavý.

Kvůli jednozápasovému trestu za vyloučení v Albánii se od mužstva odpojil útočník Mojmír Chytil. Šilhavý naznačil, že v duelu v Plzni pozmění základní sestavu na více místech. "Určitě chystáme změny. Doufám, že to povede k tomu, že si budeme vytvářet šance a dáme nějaké góly, abychom to zvládli. Přemýšlíme nad vícero způsoby hry, věříme, že se rozhodneme pro správnou variantu," uvedl Šilhavý.

V červnu ve venkovním duelu jeho svěřenci na Faerských ostrovech zvítězili 3:0 a vloni v přípravě až 131. tým žebříčku FIFA doma rozdrtili 5:0.

"Nikdo vám nedá nic zadarmo, myslet si, že Faerské ostrovy sem přijedou jako beránek, to určitě ne. Hrají takový zdravý, houževnatý fotbal. Nebojí se, jdou dopředu, standardní situace, jsou to takoví chasníci. Ale samozřejmě jsme favorit, hráli jsme s nimi už jeden kvalifikační a předtím ještě přípravný zápas. Víme, proti komu hrajeme," dodal Šilhavý.