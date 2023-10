Ronaldovi nezkazily oslavy ani dva slovenské góly, na ME postoupily další tři týmy

Reprezentace

"Lvíčata" ani na druhý pokus nevyhrála, o tři body je připravil gól v nastavení

Čeští fotbalisté do 21 let remizovali s Walesem 1:1 a nevyhráli ani druhý zápas kvalifikace ME. O vítězství v Českých Budějovicích přišli v nastavení.